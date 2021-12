Luca, Emma e Bianca Zingaretti, marito e figlie Luisa Ranieri/ Lei è il collante

Formare una famiglia con un collega può essere un’arma a doppio taglio. Questo permette infatti di condividere gli stessi interessi, ma allo stesso tempo diventa fondamentale evitare di portare tra le mura domestiche eventuali insofferenze e non essere competitivi l’uno con l’altra. Una situazione che corrisponde appieno a quanto si trovano a vivere Luisa Ranieri e Nicola Zingaretti, che si sono consciuti proprio sul set.

Il loro amore non è iniziato però immediatamente. Nel 2005 entrambi erano nel cast della fiction “Cefalonia“, ma hanno dovuto attendere un po’ prima di mettersi insieme. Lui era infatti da poco separato, mentre lei era impegnata. In un primo periodo i due attori si sono frequentati come amici, ma per il “Commissario Montalbano” non c’erano molti dubbi: lei era la donna della sua vita e l’ha corteggiata a lungo, fino a che lei ha capitolato.

Nicola Zingaretti e Luisa Ranieri: il loro amore per Emma e Bianca

Luisa Ranieri, pur essendo concentratissima sul suo lavoro, ritiene fondamentale la famiglia e non ha alcun dubbio nel dare una sua definizione di amore: “Significa avere comprensione profonda, non soffermarsi sui difetti dell’altro e cercare di guardare il meglio – aveva detto lei al ‘Corriere della Sera’ -. E’ un lavoro e non è facile, ma Luca è stato il mio incontro perfetto. Tutti i matrimoni hanno alti e bassi, ma se si è scelto con cognizione di causa, per affinità e sensibilità, sono più gli alti. Qual è la nostra affinità? La vicinanza di anime, lo stesso modo di sentire le cose”.

E a rendere ancora più forte il loro amore hanno certamente contribuito le loro figlie, Emma e Bianca. L’attrice è particolarmente rigorosa nella loro educazione: “Emma sa che deve rimettere a posto i giochi da sola e, il sabato e la domenica, cuciniamo insieme. Sono la parte normativa della famiglia. Però sono anche tattile: bacio, abbraccio e coccolo. E se sono fuori a lungo, io e Luca ci scambiamo i ruoli” – ha concluso l’interprete di “Lolita Lobosco“.



