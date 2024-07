Luca, frasi choc a Temptation Island 2024: “Le donne sono deboli, non ce la fanno”/ “Ho cervello sul cazz*”

Frasi pesanti di Luca a Temptation Island 2024: scoppia la polemica!

A Temptation Island 2024 il percorso di Luca si fa sempre più difficile. Lui e la fidanzata Gaia si sono candidati al programma per ritrovare la passione e le conferme del loro amore, ma purtroppo le cose non sembrano andare bene, dato che lei si è avvicinata al tentatore Jakub. Durante la puntata andata in onda giovedì 11 luglio si è vista tutta la loro complicità. I due, come ha mostrato Filippo Bisciglia nel video della palapa, si sono abbracciati e coccolati, con tanto di commenti sul profumo l’uno dell’altra. Lei, dopotutto, si è espressa anche con le altre fidanzate del villaggio, confessando di trovare Jakub davvero carino, cosa che ha colpito amaramente Luca, che dall’altra parte non riesce più a vedere il loro rapporto crescere ogni giorno di più. “Sta facendo proprio quello che non doveva fare” ha ammesso il fidanzato, che dopo gli ultimi video sembra esplodere sempre di più: “Ora si accende il demone, fino a ora non ho fatto un niente”.

Ad accendere la scintilla, o meglio, il demone di Luca sono state le ultime parole di Jakub, che da bravo tentatore di Temptation Island 2024, ha provocato Gaia, invitandola ad essere più egoista, a scegliere quel che è meglio per lei: “Quando vedi qualcosa che non ti va giù, devi dirlo”. La vicinanza del ragazzo ha indubbiamente colpito Gaia, forse sofferente per la prolungata mancanza di attenzioni del fidanzato Luca. “Sei il centro del villaggio per me”, ha confidato a Jakub. Parole che hanno fatto impazzire Luca, che si è reso allora protagonista di dichiarazioni che hanno acceso grosse polemiche sul web.

Temptation Island 2024, Luca critica le donne e la fidanzata Gaia

“Io mi sto facendo un sacco di problemi, sto con il freno a mano tirato, ma dal primo giorno avrei dovuto puntare la più fi*a e fare il cog**one. – ha dichiarato Luca – Mi ha fatto due cog**oni così, diceva: ‘Tanto sarai te che sgarri’, ma come ca**o fai a dire ‘Sei il centro di questo villaggio’, è gravissimo. Diceva di dovere capire, ma che ca**o devi capire. Ma sai con quante mi sono visto io nella mia vita? Neanche se le sogna.” Quindi si è lasciato andare a frasi che hanno scatenato le polemiche del web: “Fratè (le donne, ndr) sono deboli, non ce la fanno. Io me ne posso ch**avare mille, ma se ne amo una, ne amo una. Voglio fare la vita con una, la faccio con una. La differenza sostanziale è quella. La donna non ce la fa, la donna è coinvolta mentalmente, non capisce più un ca**o e mette a repentaglio qualsiasi cosa.”

Dopo le frasi misogene, i social sono esplosi per lo scandalo. Anche in passato, nelle prime puntate di Temptation Island 2024, Luca aveva utilizzato termini poco consoni, chiamando “sfigata” la sua fidanzata e utilizzando un linguaggio molto discutibile. Questa volta è arrivato anche ad ammettere di avere “il cervello sul ca**o, quindi ragiono così e faccio la ca**ata”.











