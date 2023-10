Luca Gaudiano è Lewis Capaldi a Tale e Quale Show 2023/ Ripeterà l’exploit dopo un primo e un secondo posto?

LUCA GAUDIANO E’ LEWIS CAPALDI A “TALE E QUALE SHOW”

Luca Gaudiano è Lewis Capaldi nella nuova puntata di “Tale e Quale Show” in onda questa sera nel prime time di Rai 1: dopo aver impersonato Tiziano Ferro nell’appuntamento di due settimane fa nel programma condotto da Carlo Conti (stravincendo sugli altri concorrenti) e poi aver vestito i panni di Francesco Sarcina, leader de Le Vibrazioni, questa volta il 31enne cantautore foggiano, noto alla propria fanbase col moniker di Gaudiano, si esibirà nelle vesti dell’artista nonché polistrumentista scozzese, salito alla ribalta nel 2018 e capace già di fare incetta di premi agli ambiti Brit Awards.

E, in attesa di assistere alla trasformazione di Gaudiano nel 26enne cantautore originario di Glasgow e di scoprire come interpreterà una delle sue hit più celebri, provando a migliorare il terzo posto della scorsa settimana quando aveva vestito i panni di Francesco Sarcina e arrivando terzo: e dopo due podi consecutivi per il cantante che si era fatto conoscere dal grande pubblico sul palcoscenico di Sanremo Giovani 2020, ottenendo in quell’occasione il pass per la kermesse festivaliera tra i big dell’anno successivo. Certamente l’imitazione di Lewis Capaldi rappresenta per l’artista pugliese un deciso step in avanti in quanto a difficoltà rispetto ai due precedenti vocalist che aveva interpretato.

GAUDIANO CANDIDATO ALLA VITTORIA FINALE? OVAZIONE PER IL SUO TIZIANO FERRO E…

Il motivo è presto detto: al momento la voce dello scozzese (autore del singolo “Grace” che l’aveva proiettato nel firmamento internazionale, e poi del tormentone “Someone you loved”) non è solo una delle più riconoscibili nel panorama del pop contemporaneo ma anche molto difficile da rendere in una performance del genere. Per questo motivo, come pure per alcuni altri concorrenti in gara questa sera a “Tale e Quale Show”, c’è molta curiosità attorno alla sua imitazione di Lewis Capaldi e a quale brano sceglierà di interpretare, privilegiando magari uno dei brani più famosi e riconoscibili dal pubblico del programma oppure rischiare qualcosa pescando uno dei pezzi meno conosciuti nel già ricco repertorio dell’artista britannico.

Ad ogni modo la chiave, come nel caso della sua imitazione di Tiziano Ferro, sarà anche la capacità di emozionare i giudici del talent show: da molti definito quale uno dei più probabili candidati alla vittoria finale del format condotto da Carlo Conti, il buon Gaudiano ha già ricevuto la ‘benedizione’ di Loretta Goggi che aveva definito “commovente” la sua versione di “Non me lo so spiegare”, mentre anche l’esigente Cristiano Malgioglio aveva posto l’accento sulla voce del cantautore e lo aveva pure elogiato inserendolo in una speciale categoria di interpreti. “Tu appartieni a quella categoria di artisti, io vorrei mettermi nella parte dei discografici, loro sicuramente ci stanno ascoltando. Ci stanno delle voci davvero belle, ma perché devono stare dietro le quinte?” si era chiesto, augurando che lo show possa contribuire alle fortune future di artisti come Gaudiano.











