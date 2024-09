Luca Giurato, il TG1 omaggia il giornalista e commette una gaffe su Mara Venier

Ieri tutto il mondo del giornalismo e della televisione ha pianto la morte di Luca Giurato, storico ex conduttore fra gli altri di Domenica In, Unomattina e La vita in diretta, scomparso all’età di 84 anni per un infarto fulminante mentre si trovava a Santa Marinella insieme alla moglie. Sono numerosi i colleghi che gli hanno reso omaggio in queste ore, a cominciare da Mara Venier, che con lui debuttò alla conduzione proprio di Domenica In nel 1994.

La conduttrice ha condiviso un commosso ricordo del suo caro amico al TG1, nell’edizione delle 20.00 andata in onda ieri sera. Tuttavia il notiziario ha commesso una piccola gaffe quando, in riferimento all’intervento della conduttrice tramite audio, anziché “Mara Venier” è uscita la scritta “Maria Venier“. Una piccola svista che è stata prontamente corretta nel giro di pochi secondi e sostituita con il suo nome corretto; l’episodio non è comunque passato inosservato all’occhio attento dei telespettatori e ha strappato loro un sorriso, rendendolo virale sul web. ““Maria Venier” è il giusto omaggio a Luca, indimenticabile“, si legge tra i commenti.

Luca Giurato, il ricordo di Mara Venier: “Un pezzo della mia vita“

“Ho perso Luca, che è un po’ un pezzo della mia vita, un legame affettivo fortissimo“, così Mara Venier ha ricordato Luca Giurato, nell’omaggio che il TG1 ha voluto dedicargli nell’edizione di ieri sera. “Per me oggi è una giornata di dolore vero. È rimasto un legame fortissimo che è durato tutti questi anni”.

La conduttrice ricorda il loro debutto a Domenica In, il contenitore che tanta fortuna le ha donato e che ha dato una svolta significativa alla sua carriera lavorativa in Rai, ma ricorda anche la persona speciale che era Giurato: “Abbiamo vissuto questa prima Domenica In dove lui mi ha voluto e gli volevo molto bene. A parte la riconoscenza del lavoro, perché grazie a lui è poi accaduto tutto nella mia vita professionale, però c’era un forte legame, tante risate, mille episodi, un legame molto profondo. Era un signore, era un uomo molto sensibile”.

La scomparsa di #LucaGiurato: una fortissima amicizia, oltre al legame professionale, univa Luca Giurato e #MaraVenier, che proprio a lui deve il suo esordio alla conduzione di “Domenica In”. Il suo ricordo al Tg1.#Tg1 Flavia Lorenzoni pic.twitter.com/21PYj6NgcZ — Tg1 (@Tg1Rai) September 11, 2024