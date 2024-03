Luca Gotti nuovo allenatore del Lecce/ Ufficiale: rinnovo in caso di salvezza (oggi 13 marzo 2024)

LUCA GOTTI NUOVO ALLENATORE DEL LECCE, UFFICIALE

Era il nome nell’aria fin da lunedì quando fu annunciato il licenziamento di Roberto D’Aversa, ma adesso è arrivato l’annuncio ufficiale: Luca Gotti è il nuovo allenatore del Lecce. La società salentina ha infatti pubblicato la notizia sul proprio sito Internet ufficiale stamattina, mercoledì 13 marzo 2024: “L’U.S. Lecce comunica che la conduzione tecnica della 1ª squadra è stata affidata a mister Luca Gotti. Il tecnico ha sottoscritto un accordo fino al 30 giugno 2024, con rinnovo in caso di raggiungimento della salvezza”.

Quindi un legame di breve durata, ma naturalmente tutti sperano che l’avventura di Luca Gotti come nuovo allenatore del Lecce possa durare anche nella prossima stagione, perché vorrebbe dire salvezza raggiunta. Questa è la scelta dopo l’episodio della testata ad Henry che ha visto mister D’Aversa protagonista in negativo, ma più in generale un netto calo di rendimento che prosegue ormai da mesi per il Lecce, che forse avrebbe cambiato in ogni caso allenatore nel finale di stagione, per provare a dare la scossa alla propria squadra.

LUCA GOTTI NUOVO ALLENATORE DEL LECCE: LO STAFF E LA CARRIERA

Il nuovo allenatore del Lecce Luca Gotti avrà naturalmente a propria disposizione uno staff tecnico che è stato ufficializzato nel medesimo comunicato della società pugliese: a disposizione di mister Gotti ci saranno quindi l’allenatore in seconda Dan Vesterby Thomassen, il collaboratore tecnico Stefano Daniel, il preparatore atletico Salvatore Sciuto, il match analyst Simone Greco, il preparatore atletico e recupero infortunati Giovanni De Luca ed il preparatore dei portieri Luigi Sassanelli.

Luca Gotti, nato ad Adria il 13 settembre 1967, ha avuto una lunga carriera come allenatore nelle categorie minori oppure come collaboratore oppure vice fino alla svolta nel 2019 con l’Udinese, quando fu promosso capo allenatore a novembre 2019 e vi rimase per due anni. In seguito ecco l’esperienza allo Spezia e oggi una nuova missione, cercare di salvare il Lecce. Luca Gotti sarà presentato alla stampa dal Direttore Generale dell’Area Tecnica del Lecce Pantaleo Corvino e dal Direttore Sportivo Stefano Trinchera, alle ore 13:00 di oggi presso la sala stampa “Sergio Vantaggiato” dello Stadio Via del Mare, come rende noto lo stesso comunicato della società giallorossa salentina.

