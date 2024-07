Luca Jurman ‘accusa’ Carlo Conti per il nuovo regolamento di Sanremo 2025/ “Spegne la luce agli artisti…”

Negli scorsi mesi lo abbiamo visto più volte scagliarsi contro alcune circostanze di un programma che per alcuni anni ha vissuto anche da protagonista, seppur dall’altro lato della cattedra. Stiamo parlando di Luca Jurman, spesso contrario nelle settimane precedenti ad alcune dinamiche relative ad Amici di Maria De Filippi e che in queste ore ha invece deciso di cambiare obiettivo. L’ex docente della scuola più seguita d’Italia ha infatti preso di mira Carlo Conti e il nuovo regolamento del Festival di Sanremo 2025.

Francesca Vaccaro, moglie di Carlo Conti: chi è?/ Tornati assieme dopo la crisi? Merito di Antonella Clerici

Come racconta Coming Soon, Carlo Conti ha annunciato di recente alcune anticipazioni che riguarderanno l’andamento del Festival di Sanremo 2025 dal punto di vista della gara. Innanzitutto, il prossimo conduttore della kermesse ha palesato l’intenzione di ridurre il numero di canzoni in gara oltre a voler tornare alla tradizionale divisione tra big e Nuove Proposte. Inoltre, il conduttore ha anche sottolineato di aver abbassato l’età di partecipazione nella categoria dedicata ai giovani.

Quando inizia Sanremo 2025? Le date ufficiali/ Spoiler del Patron dell’Ariston: gaffe o gesto voluto?

Carlo Conti, la ‘novità’ per le Nuove Proposte di Sanremo 2025 non convince Luca Jurman: “Spazio solo giovani dei talent?”

Si arriva così al pensiero contrariato di Luca Jurman che, come racconta Coming Soon, non sembra aver gradito gli interventi di Carlo Conti sul regolamento di Sanremo 2025. L’ex docente di Amici è partito da alcuni apprezzamenti nei confronti del conduttore, sottolineando come lo consideri particolarmente vicino agli artisti e dunque lodevole per il suo lavoro. Al contempo però, Jurman ha voluto sottolineare l’uso improprio del termine ‘novità’ in riferimento alle linee introdotte nel regolamento di Sanremo 2025.

Sanremo 2025, Carlo Conti frena su Alessandro Cattelan e altri co-conduttori/ "Ci penserò alla fine"

Luca Jurman – come riporta il portale – avrebbe poi palesato i suoi dubbi rispetto alla decisione di abbassare l’età massima di 29 anni a 26 in riferimento alla categoria delle Nuove Proposte per Sanremo 2025. “Perchè solo 26 anni? Magari entreranno giovani che hanno guadagnato follower e visibilità in qualche talent? E tutti quelli che hanno speso soldi, vita tempo, facendo sacrifici per studiare e prepararsi?”, queste le parole di Luca Jurman – come riporta Coming Soon – che ha poi aggiunto: “Ma anche artisti e produttori che hanno lavorato fino a ieri per presentarsi quest’anno tra le Nuove Proposte e se hanno oltre i 27 anni dite ‘fatti vostri’?”. Inoltre, sempre l’ex docente di Amici ha scritto sui social: “Si dice sempre che la speranza è l’ultima a morire, ma così spegni la luce di tutti gli artisti che hanno sicuramente una maturità artistica ed espressiva degna di un posto al sole in questo buio mondo della musica di oggi…”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA