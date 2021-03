Luca Laurenti/ Paolo Bonolis: “mai liti furiose con lui e nemmeno pensiamo ad averle”

Luca Laurenti finalmente torna in tv! Dopo le nuove puntata di “Avanti un altro”, da venerdì 12 marzo 2021 i telespettatori di Canale 5 potranno nuovamente divertirsi con le repliche di “Ciao Darwin“, il programma condotto con grandissimo successo con il compagno di avventure Paolo Bonolis. L’assenza di Laurenti dal piccolo schermo ha fatto preoccupare i fan e i tantissimi estimatori dell’artista, complice anche la pandemia da Coronavirus che da 13 mesi non lascia scampo. In realtà Laurenti sta benissimo e a confermarlo è stato lo stesso amico Paolo Bonolis durante un’intervista rilasciata alla stampa: “devo dare una risposta a tutti quelli che continuano a chiedermi di Laurenti. Luca è vivo e lotta insieme a noi, però lui è come “Il solitario di Rio Grande”. Parlando poi dell’amico e collega, Bonolis ha aggiunto: “Luca è estroso e ragiona a modo suo. Forse neppure è a conoscenza del fatto che ci sia la pandemia, vive in totale assenza di comunicazione. Ma non tutti se ne rendono conto”

Paolo Bonolis: “mai litigato con Luca Laurenti”

Luca Laurenti e Paolo Bonolis sono una delle coppie più amate del piccolo schermo. Insieme non solo sbancano l’auditel, ma regalano momenti di grande divertimento al pubblico italiano. Più volte però si è parlato di un rapporto altalenante tra i due fatto anche di fortissime litigate smentite una volta per tutte proprio da Bonolis che, durante una diretta organizzata dal suo profilo Instagram, ha voluto chiarire la cosa. “Sono tutte cavolate” – ha precisato il conduttore – “mai liti furiose con lui e nemmeno pensiamo ad averle”. Non solo, Bonolis sul finale ha aggiunto: “la lite è improbabile, siamo molto felici insieme”. Le parole di Bonolis confermano quindi che si trattava solo di una bufala. Del resto è palese che tra i due c’è un bellissimo rapporto e una grande complicità come testimoniano anche le prime nuove puntate del game show “Avanti un altro”. Infine parlando sempre di Laurenti al Messaggero ha rivelato: “lui è The dark side of the moon. Molti pensano ma c’ è o ce fa? C’è. Legge la vita diversamente da noi: mi snellisce la vita con l’imprevedibilità. Io non so mai cosa fa. È la mia via di fuga, Luca”.



