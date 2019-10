Paolo Bonolis/ “Nel mio libro parlo di amore, famiglia e..pensieri!” (Non è l’Arena)

Paolo Bonolis è l’ospite speciale della nuova puntata di “Non è l’Arena“, il programma condotto da Massimo Giletti e che mette al centro della scena i temi e i protagonisti della più stretta attualità politica, sociale e non solo. Per l’occasione in studio ci sarà Bonolis pronto a raccontarsi a cuore aperto tra vita privata e lavorativa. A distanza di pochi giorni dalla pubblicazione del suo primo libro dal titolo “Perchè parlavo da solo”, il conduttore Mediaset ripercorrerà alcuni dei momenti più importanti della sua carriera. Particolare attenzione anche alla vita privata, ai due matrimoni e ai cinque figli a cui è molto legato. Parlando proprio dei figli, il conduttore non ha nascosto a Verissimo di avere dei rimpianti: “sono stato un padre assente con i miei primi due figli per problemi di distanza, io qui loro a New York”. Il conduttore si riferisce in particolare modo a Stefano e Martina, i primi due figli nati dal primo matrimonio con Diane Zoeller. Successivamente Bonolis si è legato in seconde nozze a Sonia Bruganelli.

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli: “è stata fondamentale”

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli sono legati sentimentalmente da diciassette anni; un amore importante da cui sono nati tre splendide figli: Davide, Silvia e Adele. Parlando proprio della moglie, il conduttore di Avanti un altro ha confessato: “è stata fondamentale nel rapporto tra ciò che è stato prima e ciò che c’è adesso. Non ha mai mancato di connettere questi due mondi. L’ha fatto con grande senso della famiglia e per questo le sarò per sempre grato”. La coppia si è incontrata per la prima volta tantissimi anni fa durante le registrazioni del programma “Tira e molla: “In quel periodo io studiavo e ogni tanto facevo telepromozione. Un amico comune mi chiamò e mi disse che ci sarebbe stata una nuova telepromozione e lì incontrai Paolo per la prima volta. Da lì è iniziato tutto”. Nel suo primo libro c’è tutta la sua vita, una prima opera che ha descritto così a Verissimo: “sono un paio di capitoli che trattano di amore, famiglia, del nostro rapporto. Più che un’autobiografia è un libro di pensieri”.

Paolo Bonolis e il rapporto coi figli I figli sono sicuramente la cosa più importante della vita di Paolo Bonolis. A loro ha dedicato alcune delle pagine più toccanti del libro “Perchè parlavo da solo” in cui ha confessato parlando del primogenito Stefano: “quando è nato non ero ancora abbastanza appagato dalla vita e non ho saputo rinunciare alle mie esigenze. Per lui ho sofferto perché l’ho visto crescere fino ai 4 anni, poi l’ho perduto, poi l’ho ricercato. Oggi finalmente siamo vicini. Stefano è un uomo libero, generosissimo e buono. E io sono felice che abbia accanto a sé la donna che ama”. Poi ha parlato anche di Martina, la secondogenita: “è l’espressione più pura della dedizione e della compulsività creativa, assiste bambini con problematiche e scrive per il teatro”, mentre Silvia, la figlia nata dal matrimonio con Sonia Bruganelli la definisce “è luce allo stato puro”. Nonostante una malattia congenita al cuore, Paolo Bonolis sulla figlia Silvia ha detto: “é sgusciata fuori dalle difficoltà che la vita le ha riservato fin dalla nascita, curandosi con il divertimento e con il sorriso”. Poi ci sono Davide “ha un’ironia velocissima e un grande talento per lo sport, anche se è pigro quanto me” e l’ultima Adele che “ha un’intelligenza vivacissima”. Una bellissima famiglia allargata di cui il conduttore va fiero.

