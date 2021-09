Luca, Lorenzo, Davide, figli Vasco Rossi/ Ecco chi sono e cosa fanno nella vita

A detta di Vasco Rossi, la scelta di vita più ‘spericolata’ che un uomo possa fare è quella di mettere su famiglia. A dire il vero, però, la sua non è una famiglia convenzionale, dal momento che i suoi tre figli Luca, Lorenzo e Davide sono nati da tre donne diverse tra gli anni Ottanta e gli anni Novanta. L’incontro con Laura Schmidt, nel 1987, ha contribuito a fargli mettere la testa a posto: il suo ultimo figlio – Luca – è venuto al mondo proprio a seguito della sua unione con Laura.

Malattie Vasco Rossi/ Cosa ha avuto? Il racconto: "Molti ci lasciano la pelle…"

Prima di lui, però, sono nati Lorenzo e Davide, entrambi nel 1986, tra la fine di un fidanzamento e l’inizio di un altro. Lorenzo, in particolare, è il frutto del suo amore con Gabri, ragazza citata in una delle sue canzoni, mentre sulla madre di Davide non si conosce più di tanto. Vasco Rossi è molto legato ai suoi tre figli: “I fan sono quelli che mi danno l’energia di essere ancora qua come Vasco Rossi. Sono loro in pratica l’energia di Vasco Rossi. Mentre l’energia di Vasco sono Luca, Lorenzo e Davide. Sono la ragione vera per essere in questa splendida valle di lacrime”, ha dichiarato anni fa in un’intervista al settimanale Oggi.

Vasco Rossi, Siamo solo noi - Sei come 6/ Scaletta e diretta: Gerry Scotti narratore

Luca, Lorenzo e Davide e il loro lavoro nel mondo della musica

Luca Rossi Schmidt è il più giovane dei tre figli di Vasco Rossi, essendo nato nel 1991 dalla sua compagna storica Laura Schmidt. È l’unico dei tre che vive ancora con lui, e – al pari della madre – ha curato alcuni progetti di Vasco dal punto di vista grafico (si pensi per esempio alle copertine dei suoi album).

Lorenzo Rossi e Davide Rossi, invece, si occupano entrambi di musica, anche se a diverso titolo: il primo è uno speaker radiofonico (ha iniziato a Punto Radio, fondata a Zocca da suo padre, per poi approdare a Radio 1909, stazione bolognese per cui conduce un programma. È anche uno dei responsabili dell’area marketing di Vivaticket), mentre Davide è un deejay piuttosto richiesto, oltre che un attore di successo di cinema e tv.

Claudio 'Gallo' Golinelli, bassista Vasco Rossi/ La vita dopo il trapianto di fegato

© RIPRODUZIONE RISERVATA