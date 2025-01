Luca Manfredi e Francesco Manfredi sono l’ex marito ed il figlio di Nancy Brilli, l’attrice romana conosciuta dal grande pubblico per aver recitato in diverse fiction e serie tv di grandissimo successo. Un grande amore quello nato tra Nancy e il Luca Manfredi; i due sono stati sposati per cinque anni dal 1997 al 2002 e dalla loro unione è nato anche un figlio di nome Francesco. Nonostante l’arrivo del figlio, la coppia entra in crisi fino all’annuncio della dolorosa separazione comunicata nel 2002. Poco dopo l’attrice romana si lega al chirurgo estetico Roy De Vita e scoppia il gossip su un possibile tradimento. In realtà Nancy Brilli non ha mai tradito l’ex marito Luca Manfredi e arriva perfino a dichiararlo ai media: “Luca era convinto che avessi la storia con Roy De Vita ancora prima che ci sparassimo, ma non era vero. Anzi, se ci fosse stato più dialogo tra noi forse staremmo ancora insieme”.

Dopo un lungo periodo di silenzio, Luca Manfredi e la ex moglie Nancy Brilli si sono riappacificati e hanno ripreso a scriversi e sentirsi come ha rivelato proprio l’attrice: “dopo un freddo durato parecchi anni abbiamo ripreso i rapporti”.

Nella vita di Nancy Brilli un ruolo importantissimo ha il figlio Francesco Manfredi a cui è legatissima e per cui ha rinunciato a tanto. Dopo la sua nascita, infatti, l’attrice ha rifiutato di girare delle fiction all’estero per non allontanarsi dal bambino. Una scelta di cui la Brilli non si mai pentita anche se ammesso: “sicuramente ho perso un pò il giro”.

Oggi che Francesco è grande e vive fuori dall’Italia, l’attrice non esclude la possibilità di tornare a lavorare anche all’esterno: “ora che lui è grande vorrei tornare a recitare nelle serie televisive”.