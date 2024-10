Luca Manfredi non è solo l‘ex marito di Nancy Brilli, ma anche il figlio del grandissimo ed indimenticabile Nino Manfredi. Nato e cresciuto a Roma, Luca Manfredi è un figlio d’arte e proprio grazie al padre Nino Manfredi si è appassionato al mondo della recitazione e della regia. Regista e sceneggiatore di successo, Luca Manfredi pur essendo nato a Roma è molto legato alla città di Terni. Il motivo? Ricordi di infanzia legati alla carriera del padre come ha rivelato proprio il regista dalle pagine de Il Messaggero: “era il 1970, e ricordo bene quando mio padre venne a girare a Narni e a Todi per “Grazia ricevuta”. Fu un grande successo, tanto che papà Nino nel 71′ ha ricevuto la Palma d’oro a Cannes per la regia di quel film”.

Chi sono i genitori di Nancy Brilli/ "Ho perso mia madre quando ero piccola. Mio padre c'era ma..."

A Terni ci è poi tornato per girare due film “Matilde” e “In arte Nino” in cui ha raccontato la storia del papà. Oltre alla fama di regista, Luca Manfredi è balzato alla cronaca rosa per il suo matrimonio con Nancy Brilli. I due si sono sposati nel 1997 e tre anni dopo dal loro amore è nato il solo ed unico figlio Francesco.

Francesco Manfredi, chi è il figlio Nancy Brilli/ "Non vuole seguire mestiere di famiglia. Basta sia felice"

Nancy Brilli e l’ex marito Luca Manfredi: cosa ha portato alla loro separazione?

Nonostante la nascita del figlio Francesco, Nancy Brilli e Luca Manfredi si lasciano. Nel 2002 arriva l’annuncio della separazione e poco tempo dopo nella vita dell’attrice arriva il chirurgo estetico Roy De Vita. All’epoca diversi giornali hanno parlato di tradimento, ma a chiarire ogni dubbio ci ha pensato Nancy Brilli che parlando dell’ex marito Luca ha detto: “era convinto che avessi la storia con Roy De Vita ancora prima che ci sparassimo, ma non era vero. Anzi, se ci fosse stato più dialogo tra noi forse staremmo ancora insieme”.

Nancy Brilli è fidanzata?/ L'attrice alimenta il gossip: "Avevo chiuso ma ora qualcosa bolle in pentola"

Recentemente però Luca Manfredi e la ex moglie Nancy Brilli hanno ripreso a scriversi come ha rivelato proprio l’attrice: “si sono riaperti anche i miei rapporti con il padre di mio figlio Francesco, Luca Manfredi, dopo un ‘freddo’ durato parecchi anni”.