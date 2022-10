Luca Maria Monti, figlio Sabrina Salerno/ “È un ragazzo saggio e bellissimo”

Sabrina Salerno e il rapporto col figlio Luca Maria Monti

Luca Maria Monti è il figlio di Sabrina Salerno nato dall’amore con l’imprenditore Enrico Monti. La showgirl è legatissimo al figlio che ha presentato per la prima volta dalle pagine del settimanale Chi di Alfonso Signorini. La cantante ha parlato in esclusiva dello splendido rapporto con il figlio rivelando: ” Luca è l’uomo della mia vita. È l’unica persona che riesca a zittirmi, ha una saggezza che a volte mi lascia basita, anche se ha solo 18 anni. Poi mi fa anche arrabbiare, intendiamoci, anche perché io il mio ruolo di madre non lo lascio, non sono l’amica, anche se ho un figlio, come dire, parecchio analitico”. Il ragazzo è molto discreto e riservato e la mamma ha dovuto fare una lunga opera di convincimento per farlo posare per il servizio fotografico di Chi.

Mamma Sabrina ha occhi solo per il figlio Luca: “quando camminiamo per strada si girano tutti. Ma per guardare lui. È un ragazzo saggio, studioso, sportivo e bellissimo. E io a volte arranco”.

Sabrina Salerno: “per Luca Maria Monti non è facile essere figlio di un sex symbol”

Essere figlio di un personaggio famoso non è semplice, figuriamo esserlo di una sex symbol del calibro di Sabrina Salerno. “Sarei ipocrita se dicessi che è facile essere figlio di un sex symbol” – ha precisato la showgirl parlando del figlio Luca Maria Monti – “ma Luca ha preso le distanze da quel personaggio. Una volta che ho postato delle foto, appunto, mi ha detto: “Mah, forse hai un po’ esagerato”. Lui ha le sue idee, lo comprendo e lo rispetto, ma lui deve rispettare quella che è la mia matrice”. Proprio il figlio è stato coinvolto in uno spiacevole evento accaduto sui social dove hanno scritto dei commenti poco carini alla mamma.

“Gli hanno scritto su Instagram delle cose sconvolgenti, di una volgarità inaudita. Gli ho detto: “Andiamo alla polizia postale”. Lui mi ha guardata dritto negli occhi: “Mamma, a me non me ne frega niente, andiamo a vederci una mostra in un museo, invece che perdere tempo per denunciare certi cretini” – ha raccontato la mamma orgogliosa del suo uomo!

