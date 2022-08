Sabrina Salerno “Foto in topless? Avrei posato anche nuda”/ “Ho molti corteggiatori”

Sabrina Salerno l’inarrestabile: “Ho sempre la sensazione che mi manchi qualcosa, mi hanno anche consigliato di andare in terapia…”

“Non mi accontento e non mi basta mai” esordisce così Sabrina Salerno durante un’intervista al settimanale Diva e Donna dove ha voluto aprire il suo cuore e raccontarsi, durante la sua vacanza in Thailandia, in occasione dell’uscita del suo nuovo singolo Superstar. La bella showgirl 54enne ha raccontato di come nella vita non si senta mai soddisfatta e contenta: “Ho sempre la sensazione che mi manchi qualcosa e ho la tendenza di vedere il bicchiere mezzo vuoto”, ha detto.

Nonostante sia consapevole della grande fortuna avuta, sia nel lavoro che nella vita, Sabrina Salerno racconta di come l’insoddisfazione la colpisca ciclicamente: “La mia famiglia e i miei amici mi definiscono -lamentosa per eccellenza- mia sorella psicologa mi ha anche consigliato di andare in terapia ma non ho mai superato la prima seduta”, ha confessato. A quanto pare la sua paura più grande sarebbe quella di annoiarsi: “Ho letteralmente il terrore che la noia mi spenga, ho sempre fame di vita non mi accontento mai”, ed è per questo che intraprende sempre nuovi progetti come appunto il suo nuovo singolo Superstar, un duetto con la cantante italo-tedesca Eva Emaus che uscirà il 9 Settembre.

Sabrina Salerno ha così raccontato tutte le sfaccettature del suo carattere esuberante e intraprendente che sicuramente, da un lato, l’ha portata a raggiungere molto successo: dal palco di Festivalbar, a quello del Festival di Sanremo, fino alla recente partecipazione televisiva, nel 2021, a Ballando sotto le Stelle dove si è classificata al terzo posto. Una carriera di cui non si pente di nulla, neppure delle prime foto in topless anzi sostiene che: “Se mi avessero proposto foto di alto livello tutta nuda le avrei fatte”.

Dunque cantante, attrice, sex symbol, ma anche madre, ed è con la sua famiglia che deve confrontarsi: con il marito, l’imprenditore Enrico Monti con cui ha una relazione da oltre 31 anni, su cui ha detto: “Sapeva che cosa significava stare con me sono una donna sexy e famosa, ricevo tanti messaggi e ho molti corteggiatori”. Ma non solo anche con il figlio Luca su cui ha raccontato di come una volta le abbia chiesto di smettere di pubblicare foto in costume. Nonostante ciò Sabrina riesce a tramettere al figlio quanto per lei quelli scatti, e il suo lavoro, siano importanti, insegnando così al ragazzo a: “Staccarsi dall’immagine di Sabrina Salerno cantante e vederla colo come mamma, non un’amica ma una madre”.











