LUCA ONESTINI ASSENTE A FINALE GRANDE FRATELLO/ “Non ci sarò! La De Andrè? Una bulla”

La diatriba tra Luca Onestini e la produzione del Grande Fratello 2019 continua e, a poche ore dalla messa in onda della finale di questa sera, ha specificato che non sarà ad attendere il fratello Gianmarco e non ci sarà nemmeno per un’eventuale sorpresa. Il cerchio sta per chiudersi e il giovane ex tronista ha deciso di portare fino in fondo la sua convinzione contro questo Grande Fratello che è diventata una sorta di soap di Francesca de Andrè spingendo tutti gli altri a fare da comparsa. Nelle ultime ore suo fratello in casa ha avuto modo di dire a Francesca de Andrè quello che pensa e Luca Onestini, dal di fuori, sui social, ha pubblicato una foto di Gennaro Lillio parlando di “come tutti non abbiamo il coraggio dirle niente e anzi, le facciano pure da schiavi…”. Il chiaro riferimento al gieffino che è stato la sua ombra in queste puntate è sotto gli occhi di tutti così come il suo pensiero su Francesca de Andrè che, a suo dire, ha “ripreso a fare le sue buffonate da bulletta di sto ca*** (come dice lei)”. Come andrà a finire una volta che la De Andrè sarà fuori dalla casa e risponderà alle sue accuse? (Hedda Hopper)

LUCA ONESTINI NON CI SARA’

Luca Onestini non sarà presente in studio alla finale del Grande Fratello 2019 in onda stasera. Per quale motivo l’ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di non esserci? Solo un paio di settimane fa, il fratello maggiore di Gianmarco, si è lamentato proprio per il trattamento riservato al giovane dalla produzione del reality, senza fargli nemmeno una sorpresa, a differenza di altri. Ed infatti, nel corso delle settimane, Francesca De Andrè, Gennaro Lillio ma anche Serena Rutelli quando era ancora nella Casa, hanno ricevuto molteplici sorprese (sia positive che negative, come nel caso della nipote di Faber). Insomma, a detta dell’ex tronista, suo fratello non avrebbe ricevuto lo stesso trattamento degli altri e per questo motivo, aveva deciso di sfogarsi tramite Instagram. “Gianmarco ha ragione ad essere deluso e arrabbiato. È normale. Il programma è iniziato da due mesi e solo due persone non hanno ricevuto una sorpresa… perché? Boh! C’è qualcuno che ne ha ricevute così tante, che a momenti chiamavano anche le vicine di casa. Quindi è una domanda alla quale non so rispondere, dovete farla agli autori e a chi gestisce il programma”.

Luca Onestini accende la polemica: “Non ci sarò!”, ecco perché…

Luca Onestini durante il suo sfogo, aveva precisato che non era la sua famiglia a tirarsi indietro di fronte una sorpresa per Gianmarco. “Non siamo noi famiglia che non siamo andati, ci mancherebbe! Non è che non abbiamo intenzione di andare: sono scelte di altri. Poi come mai ci sia questa disparità dovete chiederla a loro. Gianmarco è il più giovane della casa, sembra che è maturo, che è forte ecc, però quegli altri che stanno più o meno sui trenta hanno bisogno di ottomila sorpresa, e poi lui si deve far forza da solo. Io non capisco la logica, io vorrei entrare”. Proprio per questo motivo, l’ex tronista si è anche “accampato” nel giardino di fronte la Casa, per fare il tifo con un megafono e supportare il percorso di Gianmarco che, dopo averlo sentito è scoppiato a piangere. In queste ore, Luca è tornato sui social a lanciare frecciatine alla produzione che avrebbe scelto “altri” per presenziare alla finale del Grande Fratello 2019 in onda stasera. “La quiete prima della tempesta. Domani è il Grande Giorno… Sapete già per chi votare no? Vi comunico che per scelta di “altri”, non farò parte della puntata e non sarò nemmeno in studio ma non importa… Fortunatamente fino a prova contraria, decidete tutto voi, il Pubblico è sovrano! Quindi… Oggi più che mai, Forza Gianmarco! Umore Alto Tutta La Vita. Non ho paura”.



