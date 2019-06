Luca Onestini attacco alla d’Urso?/ Video: messaggio al megafono, Gianmarco piange

Luca Onestini ce l’ha fatta. Dopo aver denunciato a mezzo social l’ingiustizia subita da suo fratello Gianmarco, che a differenza di altri concorrenti del Grande Fratello 2019 non ha mai incontrato la sua famiglia, l’ex gieffino ha pensato bene di munirsi di megafono e recarsi in prossimità di Cinecittà. È così che Luca è riuscito, nel pomeriggio di ieri, a far giungere, al suo amatissimo fratello minore, tutto il suo supporto. “MISSIONE COMPIUTA”, scrive Onestini sui social, in un’immagine che lo ritrae mentre urla il suo pensiero a Gianmarco. “E quando provano a tapparvi la bocca, VOI URLATE ANCORA PIÙ FORTE! Deve ancora nascere la persona che possa impedirmi di farti sentire il mio sostegno!!! @gianmarco.onestini”. Chiudono la didascalia alcuni hashtag con i quali l’ex tronista di Uomini e donne riassume tutto ciò che pensa della questione: “#NotAfraid #SempreConTe #AvantiTutta”. Riuscirà a ottenere una sorpresa per suo fratello?

Gianmarco piange disperato

“Gianmarco, Gianmarco, sono Luca, sono fiero di te fratellone, avanti così, sei fortissimo Gimbo, forza Gimbo, Daje fratè sempre con te”. Sono queste le parole che Luca Onestini, armato di megafono, ha urlato in prossimità della casa del Grande Fratello 2019 per far giungere il suo supporto al suo amato fratello minore. Il suo messaggio, come sempre in questi casi, è arrivato dritto a destinazione, scatenando una reazione molto forte da parte di Gianmarco. “Ti penso sempre fra – ha urlato il concorrente di Cinecittà – sei sempre nel mio cuore, sei sempre con me”. Le lacrime, però, a un certo punto hanno preso il sopravvento e Gianmarco Onestini si è lasciato andare a un lungo pianto a dirotto. E mentre gli altri inquilini hanno cercato di consolare il loro compagno di avventura, il Grande Fratello, da parte sua, ha ostacolato ogni possibile contatto facendo partire una canzone a tutto volume. Il gesto, però, ha avuto ampio risalto proprio sui social, dove il pubblico si è schierato in massa a favore dei fratelli Onestini.

Ivana Mrazova commenta, il pubblico si schiera

Il pubblico sui social non ha dubbi: quella subita da Gianmarco è una vera e propria ingiustizia. Proprio per questo sono in molti, oggi, ad acclamare il gesto di Luca Onestini, che munito di megafono eri pomeriggio ha aggirato le rigide regole del Grande Fratello 2019. Qualcuno, però, punta il dito proprio contro Barbara D’Urso, che nel corso di questa edizione ha più volte dichiarato di tenere molto ai suoi ragazzi: “Sei un grande Luca… Gimbo ne aveva proprio bisogno è stata emozione pura, e la Barbarella settantenne madre di famiglia dovrebbe vergognarsi per aver impedito a oggi l’incontro fraterno”. Il gesto di Luca e la conseguente reazione di Gianmarco hanno infatti commosso una grossa fetta sul web, che non fa che elogiare i due fratelli per il rapporto che li unisce”. Ma la fan numero uno di Luca è ancora una volta Ivana Mrazova, che sui social elogia il suo gesto scrivendo: “E Dajeee Amooo #NessunoPuòFermarti”.





