Luca Onestini attacca Nikita Pelizon/ “Rosicona, non ti è passata ancora”

Nikita Pelizon e il gesto contro Luca Onestini: ecco cosa è successo

La tensione tra Nikita Pelizon e Luca Onestini è lontana dall’essere finita, e si nota in un altro episodio che ha coinvolto i due gieffini. Durante un gioco organizzato dal Grande Fratello Vip 2022, la modella doveva rispondere “sì o no” ad alcune domande senza sapere quali fossero. La domanda che l’è stata posta è la seguente: “Diresti a Luca Onestini che non ti ha mai illusa?”

Jessica, sorella di Nikita Pelizon attacca GF VIP "ci blocca le sorprese"/ "Non ci fanno andare a sostenerla"

Nikita Pelizon, non conoscendo la domanda, ha risposto di sì e poi è stata costretta a ripeterla a Luca Onestini recitando. L’ex tronista di Uomini e Donne ha dichiarato alla modella: “Dai, finalmente dici una verità”. A questo punto la modella ripete la frase e dopo aggiunge un dito medio come gesto di accompagnamento. La replica del concorrente arriva subito: “Mi ha fatto il dito medio la rosicona oh! Ma ancora non le è passata?” Ovviamente i “Nikiters” si sono scatenati contro l’ex tronista con commenti negativi e post contro di lui.

Nikita Pelizon contro Oriana/ "Si è attaccata a Daniele perché Luca ha detto di no"

Luca Onestini contro Nikita Pelizon dopo il gioco al GF Vip: “Si facesse una vita”

Luca Onestini si sfoga con Oriana e Attilio Romita, dopo che Nikita Pelizon gli ha rivolto il dito medio. La situazione tra i due concorrenti rimane molto tesa, e le parole dell’ex tronista non fanno pensare a una possibile riappacificazione.

Luca Onestini, come riporta Biccy, dichiara: “Ivana, che credevo potesse diventare la madre dei miei figli, non ha mai fatto queste pagliacciate. Poi non è andata fra noi per determinate ragioni, ma non ha mai rilasciato interviste contro di me, lei è una donna con la D maiuscola che rispetto, non queste pagliacciate qua. Ma come faccio a prendere sul serio Nikita che anche oggi, durante un gioco, mi ha fatto il dito medio? Durante le puntate quando mi insultano fa gli applausi. Ma per piacere! Si facesse una vita! Sta ancora a rosicare? Ma sono passati due mesi!“.

Luca Onestini, nuovo due di picche a Oriana: "Mi ha sbattuto la porta in faccia"/ Svolta su Daniele…

© RIPRODUZIONE RISERVATA