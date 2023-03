Luca Onestini balla in stazione dopo eliminazione al GF Vip: “Sono tornato”/ Video virale e gesto di Ivana…

Luca Onestini torna sui social dopo l’eliminazione al GF Vip: virale il balletto in stazione

La semifinale del GF Vip si è conclusa da poche ore ma in rete sono in molti ad essere piuttosto interdetti dopo i verdetti scaturiti dall’ultima puntata. Tra i temi più discussi occupa un posto di rilievo l’eliminazione di Luca Onestini, da molti considerato un “sicuro” finalista oltre che possibile vincitore. L’ex volto di Uomini e Donne era forte di un largo seguito guadagnato anche grazie alle sue precedenti esperienze nei reality, ma qualcosa non è andato nel verso sperato.

Luca Onestini ha dunque lasciato il GF Vip contro buona parte delle aspettative, tornando alla quotidianità e chiaramente sui social. Proprio tramite il suo profilo Tik Tok ufficiale ha voluto salutare a suo modo i followers, con un video che in poche ore è già diventato virale. L’ex volto di Uomini e Donne, appena giunto in stazione, si è lasciato andare al trend classico del balletto con sottofondo musicale, generando chiaramente l’ilarità e i commenti dei sostenitori, oltre che dei detrattori. Su Instagram, poco dopo, ha dedicato un post ai suoi fan: “Sono tornato. Potrei dirvi tante cose ma mi limito alla piú importante.. GRAZIE. Grazie di cuore a tutti, a chi mi ha pensato in questi 5 lunghi mesi, a chi sono mancato anche solo per un secondo, a chi c’era, a chi c’e e a chi ci sará. Grazie a chi mi ha capito, grazie a chi mette il cuore prima di ogni cosa, grazie a chi vede la luce nonostante le difficoltá. Vi abbraccio forte, di quegli abbracci che avvolgono e scaldano l’anima. Anche se virtualmente, ve lo voglio gridare: Vi voglio bene. Il vostro Luca “. Un messaggio che ha subito scatenato il cuoricino rosso di Ivana Mrazova.

Luca Onestini, dopo il GF Vip l’attenzione è rivolta al rapporto con Ivana Mrazova

Ultimata l’esperienza al GF Vip, con la giustificata amarezza di chi ha assaporato la finale per poi essere beffato all’ultimo giro di boa, Luca Onestini può tornare alla sua quotidianità e agli impegni fuori dalla porta rossa. Ma l’attenzione non è rivolta unicamente alle opportunità di carattere professionale, anzi: il focus degli appassionati è tutto rivolto alle ipotetiche svolte dal punto di vista sentimentale. Il vippone infatti, prima di abbandonare la Casa, ha sottolineato nuovamente quanto sia stato felice di rivivere l’esperienza del GF Vip con Ivana Mrazova, sbilanciandosi sui propositi per il futuro.

“Quello che deve essere sarà, deve essere fluida la cosa. Se c’è la voglia di stare insieme si può riprovare: infatti mi sono meravigliato, non mi è mai capitato di rivedere una persona con cui sono stato così, sembrava non fosse passata neanche una settimana”. Queste le parole di Luca Onestini, decisamente positive in riferimento alla possibilità di un ritorno di fiamma con Ivana Mrazova, e aggiunge: “… Alla fine siamo stati benissimo, non me l’aspettavo di stare così con lei, forse neanche lei così con me. Questa è la cosa buona che mi porto a casa, poi succeda quello che succeda“.











