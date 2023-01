Luca Onestini contro Antonino e Nikita: “Persone piccole”/ “Lei fa tutto pur di andare avanti, mi fa schifo!”

Luca Onestini contro Antonino Spinalbese dopo la diretta del GF Vip: “Persona piccola così”

Lo scontro tra Luca Onestini da una parte e Nikita Pelizon e Antonino Spinalbese dall’altra ha infiammato la Casa del Grande Fratello Vip durante l’ultima diretta. I rapporti si sono ulteriormente inaspriti a causa di una cena avvenuta qualche sera fa, che ha creato una frattura ormai insanabile tra le due fazioni. E dopo la diretta i tre, in confessionale, raccontano le proprie sensazioni, lanciando nuovi e in alcuni casi pesanti attacchi.

Inizia Luca Onestini contro Antonino: “Io non ho insultato nessuno. Qui quello che è stato insultato da queste personcine piccole così sono io.” Al contempo anche Spinalbese, in confessionale, dice la sua contro Onestini: “Ho sbagliato il modo? Però lo penso. Non mi piaci: non mi piaci come ti vesti, come ti muovi, quello che dice”.

Luca Onestini contro Nikita: “C’è malafede, mi fa schifo”

L’attenzione si sposta poi su Nikita Pelizon. “Nikita? Il problema è che lei si inventa una marea di cavolate – tuona Luca in confessionale – e quindi ora credo che sia chiaro a tutti che c’è della malafede in quello che fa, a me onestamente fa schifo. Per lei vale tutto pur di andare avanti, questo mi fa vomitare!”

Dal suo canto, Nikita invece si pente di averlo invitato alla cena e di aver tentato una riappacificazione: “Mi pento dell’esser stata stupida, buona, del cercare di mettere una pietra sopra… – ha spiegato la gieffina, concludendo – Io sto provando lo schifo! Forse ho sbagliato a non alzare il cuscino quando continuava a tenermi la mano per un’ora e mezza…”

