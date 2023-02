Luca Onestini contro Nikita Pelizon/ “Contro il regolamento, ma la coprono”

Luca Onestini si scaglia contro Nikita Pelizon: “E’ contro il regolamento”

Luca Onestini non nasconde l’antipatia nei confronti di Nikita Pelizon, anche in relazione alla malattia neurologica che le causa perdita di memoria. La modella triestina ha l’abitudine di scrivere alcuni avvenimenti del Grande Fratello Vip 2022 sui cartoncini, ma l’ex tronista non le crede.

Dopo l’ultima puntata, come riporta Blogtivvu, il gieffino si è sfogato in merito alla questione: “Queste sono cose chiare e mi sembra palese. Ciò che non mi torna è che rompono i coglion* a Oriana per il microfono ma fanno vedere che sono loro… lei che va contro il regolamento perché non si può avere carta e penna qua… tirano fuori delle frasi in spagnolo, io questa cosa qua non la capisco onestamente. Cosa vuol dire che non hai memoria? Il problema è suo, io non ho mai visto una cosa del genere. E’ contro il regolamento ma se non lo dice nessuno… è una roba che coprono. “

Luca Onestini contro Nikita: “Problemi di memoria? E’ una stratega”

Luca Onestini non fa mistero del fatto che non crede alla malattia di Nikita Pelizon, definendola “stratega”. In puntata, il gieffino ha criticato il fatto che la modella prenda appunti: “Mi ero segnato le cose perchè non ricordo” si giustifica la gieffina. Nonostante questo, l’ex tronista rincara la dose: “E’ una roba che non mi piace”.

E ancora: “C’è una persona che professa la trasparenza, spontaneità, la pace e dire le cose in faccia, la vedo che prende appunti per poi utilizzare una strategia. Siamo in un programma televisivo, non è che siamo in guerra, se uno gli viene in mente qualcosa in modo spontaneo interviene“. Il pubblico sembra aver dato ragione a Luca Onestini, la famiglia di Nikita Pelizon interverrà su questo?

