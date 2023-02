Luca Onestini “problemi memoria di Nikita? Stratega”/ “Prende appunti, è programma tv, non siamo in guerra!”

Luca Onestini su Nikita: “professa la trasparenza, ma è una stratega”

Luca Onestini contro Nikita Pelizon al Grande Fratello Vip 2022. L’ex tronista di Uomini e Donne riprende la influencer definendola una stratega perchè prende appunti durante le discussioni all’interno della casa. La Pelizon dal canto suo viene difesa da Alfonso Signorini che ricorda come la influencer abbia problemi di memorizzazione. “Mi ero segnato le cose perchè non ricordo” si giustifica Nikita, ma sia Oriana che Luca non credono alla sua versione.

“E’ una roba che non mi piace” – precisa Onestini che prosegue dicendo – “c’è una persona che professa la trasparenza, spontaneità, la pace e dire le cose in faccia, la vedo che prende appunti per poi utilizzare una strategia. Siamo in un programma televisivo, non è che siamo in guerra, se uno gli viene in mente qualcosa in modo spontaneo interviene”. Dallo studio applausi per l’ex tronista di Uomini e Donne.

Luca Onestini e Nikita Pelizon: scontro al GF VIP

Lo scontro tra Nikita e Luca Onestini al Grande Fratello Vip 2022 è iniziato quando la influencer ha lasciato il gruppo per mettersi in un angolino della casa con tanto di carta e penna per prendere appunti. Luca Onestini ha notato la cosa e l’ha raggiunta avvisando gli altri vipponi: “ragazzi Nikita sta prendendo appunti, se no poi come fa in puntata?. La influencer replica: “ma tu perché mi parli?” con l’ex tronista di Uomini e Donne che ribatte “prendili bene mi raccomando perché ultimamente in puntata stai facendo solo brutte figure”.

Nikita cerca di chiudere la questione immediatamente dicendo: “Luca quando veniva distribuita l’onestà tu eri in fila solo per la furbizia” ma Onestini non ci sta e replica alla influencer “sei uguale al tuo ex, un besos carinio”. Che dire, tra Luca Onestini e Nikita non scorre buon sangue.











