Luca Onestini deride Nikita Pelizon, ma dimentica la sua malattia/ Web furioso

Luca Onestini prende in giro Nikita Pelizon, ma lei ha una malattia degenerativa

Luca Onestini non nutre simpatia per Nikita Pelizon, spesso i due si punzecchiano a vicenda e sono stati protagonisti di molte liti. Questa volta però, l’ex tronista ha fatto uno scivolone che non è stato apprezzato dal web. Il concorrente ha deriso l’abitudine della modella di scrivere degli appunti su dei cartoncini.

Il motivo per il quale Nikita Pelizon appunta alcuni avvenimenti è la malattia neurologica degenerativa che le hanno diagnosticato sette anni fa. La patologia le causerebbe perdita di memoria, per questo la modella ha deciso di scrivere quante più cose possibili. Luca Onestini, però, ha deriso la gieffina mentre era intenta a imprimere i suoi pensieri su carta. Il modello ha pensato che questo facesse parte di una precisa strategia da parte della concorrente, dimenticandosi completamente della malattia di cui era stato messo al corrente proprio dalla diretta interessata. Sul web, alcuni utenti hanno condiviso il video che dimostra che Nikita aveva parlato a Onestini del suo problema.

✔Questo video dimostra che Disonesto sapeva del problema di Niki è perché sta scrivendo sempre😔… Ieri sera l’ha derisa davanti a tutti, cosciente del suo problema😭 #nikiters #iostoconnikita #donnalsi #nikivip #gfvip pic.twitter.com/UHNZDLwg80 — 💥Maricela💥🦄 (@DMarissella) February 19, 2023

Nikita Pelizon in lacrime dopo il televoto: “Non ho sostegno da fuori”

Nikita Pelizon è crollata, dopo aver perso per la seconda volta il televoto per i preferiti del pubblico. Una volta proclamata Oriana Marzoli, la modella triestina si è sfogata con Antonella Fiordelisi e Martina Nasoni. La concorrente ha dichiarato: “Questa è la seconda volta: prima Alberto preferito, poi Oriana preferita. L’altra volta non era stato così e il sostegno da fuori era arrivato a me. Questo significa che non c’è più il sostegno. Non ce l’ho più”.

E ancora: “Questo non è giusto, non ha un senso tutto ciò, com’è possibile? Questa cosa che nei preferiti è già la seconda volta che sento che non c’è il sostegno da fuori, dico OOOUUH, non solo non ho sostegno qua dentro a parte alcune persone, ma non ce l’ho più fuori. Così dico: cosa ho fatto di male? Perché? Sto rimanendo di nuovo sola. Ok che ci sono gli angeli, ok yeah. Ma ouch, che schifo”











