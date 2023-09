Uomini e donne, Gemma Galgani via dal trono over?/ Maria de Filippi la bacchetta in studio e…

Uomini e donne, Gemma Galgani verso l’addio: esplode lo spoiler

Ci siamo, é al via la nuova stagione TV e streaming di Uomini e donne, che vede Gemma Galgani vicina all’addio, e per ammonizione di Maria De Filippi. Mentre sale l’attesa per lo start di Uomini e donne, in partenza con la prima puntata della nuova stagione prevista per l’11 settembre 2023 in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity, le anticipazioni del dating-show vedono Gemma Galgani rischiare grosso.

Al rientro dalle vacanze, a quanto pare Gemma Galgani ritrova tra le dame alla ricerca dell’amore al trono over Aurora Tropea. Le due protagoniste del trono over, circuito parallelo del trono classico con i giovani tronisti, finiscono per discutere animatamente. Il motivo? Gemma accusa Aurora di averle riservato delle frecciatine a mezzo social, con dei post sibillini pubblicati online, nel corso delle vacanze estive dal dating show. La discussione nello studio Elios, ad un dato momento, vede poi l’intervento di Maria De Filippi, che potrebbe preludere ad una cacciata clamorosa per la veterana al trono over, Gemma Galgani.

La conduttrice interviene con un rimprovero piuttosto secco destinato alle dame, nell’esortazione a placare gli animi bollenti, in particolare bacchettando Gemma Galgani. Insomma, la conduttrice potrebbe avere la misura colma sul conto di Gemma e i suoi momenti televisivi di alta tensione. E dal momento che l’Ad dell’azienda tv e streaming di casa Mediaset, Piersilvio Berlusconi , confida nella collaborazione di Maria come quella di regina di ascolti nella gara Auditel con i competitor, la Galgani potrebbe rischiare l’uscita di scena definitiva, per ammonizione della conduttrice ad Uomini e donne. É ormai risaputo che le reti Mediaset per la rinnovata stagione TV e streaming dettata alla presentazione dei palinsesti dello scorso luglio 2023, dai vertici dell’azienda facente capo a Piersilvio Berlusconi, stiano adottando una linea editoriale volta a fare guerra al trash nei format, fatto perlopiù di toni urlati, espressioni colorite e atteggiamenti aggressivi. E tra le nuove anticipazioni di Uomini e donne, molto presto, quindi Gemma Galgani rischierebbe di trovarsi protagonista di una cacciata dallo studio.

Due preannunciati addii a Uomini e donne

Al via di Uomini e donne previsto con la prima puntata dell’11 settembre 2023, inoltre, lo spoiler vede Aurora Tropea discutere animatamente anche con Gianni Sperti. La dama taccia l’opinionista di violenza verbale e in replica il braccio destro di Maria De Filippi minaccia di adire le vie legali contro la Tropea, per effetto delle illazioni sul suo conto della over.

Insomma, con Gemma anche la nemica Aurora rischia grosso, data l’inimicizia con Sperti, che é un amico e stretto collaboratore della padrona di casa, Uomini e donne. E dopo la non riconferma di Barbara D’Urso al timone di Pomeriggio 5, le assenze degli over Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri dal trono over Aurora e Gemma, per il summenzionato spoiler, potrebbero rivelarsi le nuove uscite di scena dai palinsesti Mediaset.













