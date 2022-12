Luca Onestini e Nikita Pelizon in crisi al GF Vip/ “Queste cose mi fanno scappare…”

Luca Onestini e Nikita Pelizon arrivano al faccia a faccia nella Casa del GF Vip, e ora la “coppia” appare in crisi più che mai dopo le recenti incomprensioni. Da una parte l’ex tronista pronto a fare un passo indietro davanti alle insistenze della coinquilina, che con lui sta molto bene e vorrebbe qualcosa di più di un abbraccio o una carezza. Luca Onestini non ha nascosto il suo fastidio per la differenza di prospettive sul loro rapporto e adesso sembra essere sul punto di chiudere i ponti per evitare dolorosi fraintendimenti. La scintilla non scatta ancora, nonostante tra i due vipponi si sia instaurato un legame di profonda confidenza che li ha visti avvicinarsi parecchio nel reality.

La stanchezza in Luca Onestini inizia a farsi sentire e il concorrente si mostra davvero stufo di dover tornare ogni volta sullo stesso argomento con Nikita Pelizon. Dal canto suo, la gieffina ha deciso di affrontare la questione per risolvere quelle che ritiene essere alcune ambiguità nel comportamento di Luca Onestini: “Ci sono rimasta male perché oggettivamente dai tuoi comportamenti sembrava una cosa e da quello che vai dire agli altri sembra un’altra“. La replica di lui, però, non sembra aver soddisfatto le aspettative e l’ombra dello strappo si fa sempre più ingombrante.

Questa volta, Nikita Pelizon si trova davanti a un bivio nel rapporto che si sta evolvendo con Luca Onestini al Grande Fratello Vip. Il concorrente non nasconde più la sua insofferenza per le continue critiche della compagna d’avventura, che sostiene di essere stata i qualche modo “illusa” da alcuni atteggiamenti dolci dell’ex volto di Uomini e Donne. “Siamo sempre al punto di partenza“, ha detto Nikita Pelizon, incassando una risposta che non le è piaciuta molto da parte del gieffino: “Con te mi sembrava di stare instaurando un rapporto profondo però evidentemente no”.

Luca Onestini non intende bruciare le tappe e appare piuttosto cauto nella conoscenza con Nikita Pelizon, sebbene lei voglia qualcosa di più per capire se il legame possa avere qualche chance per tradursi in un vero e proprio sentimento d’amore. La crisi ormai avanza, e il confronto delle ultime ore non sembra risolutivo. “Stiamo super bene insieme, se ti do degli abbracci è perché ho voglia di darteli” ha precisato Luca Onestini, pronto a fare marcia indietro qualora la sua vicinanza faccia stare male la coinquilina. Così ha deciso di mettere Nikita davanti a una scelta: continuare a conoscerlo senza accelerare i tempi o chiudere la questione se lei ritiene che l’amicizia tra loro non sia abbastanza. Visibilmente provata dalle parole del vippone, la modella sembra aver incassato la risposta con amarezza. “Queste sono le cose da fare per farmi scappare – ha concluso Onestini –, la gente così, che ti sta sempre a criticare, che cerca di trovare difetti, problemi, che ti impedisce di essere te stesso, è gente che non voglio al mio fianco“. La sensazione è che i due siano vicini a un punto di non ritorno, mentre intorno divampano ipotesi su una vera e propria messinscena per questione di consensi.













