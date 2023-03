Luca Onestini, gesto contro Nikita al GF Vip?/ Diamante “questo sei e questo rimani”

Luca Onestini, gesto scaramantico contro Nikita Pelizon? Polemica sul web

Sul web è esplosa una nuova bufera attorno a Luca Onestini, reo a detta di molti di aver compiuto un gesto inaccettabile nei confronti di Nikita Pelizon. Al Grande Fratello Vip 2022 tra i due concorrenti non c’è proprio pace e il due di picche rifilato dall’ex tronista alla coinquilina ha lasciato strascichi significativi nel loro rapporto. Tuttavia è nuovamente polemica fuori dalla Casa e, a finire nel mirino del pubblico, è un video che mostra Luca Onestini in cucina intento a preparare qualche piatto.

Andreea Rabciuc/ La madre: "Fidanzato ha responsabilità morali, amici dicano verità"

Nel video circolante sul web lo si vede prima lavare le stoviglie in cucina chiacchierando con Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon. A seguire, quando le due concorrenti si sono allontanate, lo si vede cucinare un piatto e, prendendo il barattolo del sale, ne getta un po’ alle spalle come segno scaramantico. Sebbene in quel momento non ci fosse nessuno nei paraggi, dunque è sembrato un gesto fine a se stesso, in molti l’hanno letto come l’ennesima provocazione nei confronti di Nikita.

Credit Suisse, 50 mld di franchi dalla BNS/ Titolo in rialzo del 35% nel pre-market

Matteo Diamante attacca Luca Onestini: “Questo sei e questo rimani“

Chi è convinto che quel gesto abbia avuto un fine ben preciso e sia stato indirizzato a Nikita Pelizon è Matteo Diamante. L’ex fidanzato della concorrente, infatti, ha tuonato su Twitter contro Luca Onestini, condividendo il video incriminato e scrivendo un messaggio di fuoco: “Dovresti essere fortunato se ti passa vicino Nikita e non “lanciare il sale”. Questo sei e questo rimani non cambierò mai idea, spero solo lei stia attenta al trappolone. Aspettando un post di Ivana che dice qualcosa su Nikita o parli dell’onestà del mestierante“.

Soumahoro, sospetti sul mutuo ottenuto/ Video Striscia la Notizia: “Quella banca...”

Diamante più volte ha preso le difese di Nikita contro l’ex tronista, sia dentro sia fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip 2022. E, anche questa volta, non ha fatto eccezione. Il gesto di Onestini, tuttavia, non è stato interpretato da tutti allo stesso modo. C’è chi ritiene sia una chiara provocazione alla concorrente e chi, invece, ci vede un semplice gesto scaramantico non indirizzato a nessuno in particolare, considerando che in quel momento era da solo in cucina. Quanto basta, però, per scatenare una nuova polemica sul web e dividere le opinioni.

Dovresti essere fortunato se ti passa vicino Nikita e non “lanciare il sale”.

Questo sei e questo rimani non cambierò mai idea,spero solo lei stia attenta al trappolone.

Aspettando un post di Ivana che dice qualcosa su Nikita o parli dell’onestà del mestierante. 🍿 #gfvip https://t.co/bj4yvpdsh0 — Matteo Diamante (@matteodiamante) March 15, 2023













© RIPRODUZIONE RISERVATA