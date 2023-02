Luca Onestini lascia il GF Vip?/ Indiscrezione choc, “Chiamato in confessionale…”

Luca Onestini, l’indiscrezione sull’uscita dal Grande Fratello Vip

Luca Onestini lascia la Casa del GF Vip? Secondo un’indiscrezione lanciata sui social poche ore fa da Amedeo Venza, il vippone potrebbe uscire dal reality e l’influencer ha anche parlato del presunto motivo che si celerebbe dietro questa presunta clamorosa novità. Stando a quanto riportato da Venza in una delle sue Instagram Stories, Luca Onestini sarebbe a rischio uscita e sarebbe stato “chiamato in confessionale” dove gli sarebbe stata fatta una comunicazione che potrebbe portarlo ad abbandonare il gioco. “Gli avrebbero detto che alcuni suoi valori non sono buoni… dopo aver fatto degli esami“.

L’uscita di Luca Onestini dalla Casa del Grande Fratello Vip arriverebbe dopo la vicenda che ha coinvolto Milena Miconi, decisa a lasciare il reality dopo aver appreso la notizia della morte del suo manager, Alessandro Lo Cascio. Sul rientro della vippona, stando alle indiscrezioni rilanciate nelle scorse ore, ci sarebbero dei dubbi ma il programma avrebbe assicurato che si tratterà di una parentesi temporanea. Al momento, sull’eventualità di una uscita di Luca Onestini dalla Casa più spiata d’Italia non c’è alcuna conferma e il pubblico continua a seguire il suo percorso nel reality, in cui non è mancato un recente confronto con Oriana Marzoli sul loro rapporto d’amicizia.

Nelle stesse ore in cui Amedeo Venza lanciava l’indiscrezione sul presunto rischio di uscita dal Grande Fratello Vip per Luca Onestini, il vippone si stava confrontando con Oriana Marzoli sul loro rapporto di amicizia e sulle insinuazioni “fastidiose” di alcuni compagni d’avventura circa il loro legame. “Siamo amici. Ridiamo, scherziamo e parliamo, vivitela normale come prima”: così Luca Onestini ha esortato la vippona a non perdere di vista la loro bella amicizia nella Casa del Grande Fratello Vip, sottolineando di aver notato un allontanamento da lui a causa di Daniele.

Secondo Oriana Marzoli, ad infastidire il concorrente de lGrande Fratello Vip non sarebbe il loro rapporto in sé, ma ciò che potrebbero pensare gli altri coinquilini e la gente fuori dalla Casa. La preoccupazione sui giudizi e sui pregiudizi degli altri, però, per Onestini non può passare in primo piano e compromettere un’amicizia come quella che li vede protagonisti. “Non è successo mai niente tra noi due“, ha sottolineato la venezuelana, incassando l’invito di Luca Onestini a non dare troppo peso alle malelingue e a proseguire il percorso nel Grande Fratello Vip alla luce del sole, dal momento che non hanno nulla da nascondere: “Io e te abbiamo questo rapporto qui e a tanti può dar fastidio…“. Tutti i discorsi di Luca Onestini sembrano portare lontano dall’orizzonte di un’uscita di scena, non resta che attendere per capire cosa bolle in pentola.











