Luca Onestini si sfoga con Giaele De Donà: “Racconti strani, robe cercate di camuffare…”

Ogni puntata del GF Vip lascia spesso strascichi e argomenti di discussione che si protraggono nelle ore e giorni successivi. Dopo la diretta di ieri sera infatti, Luca Onestini si è detto particolarmente contrariato al punto da attaccare in maniera nemmeno tanto velata gli stessi autori del reality condotto da Alfonso Signorini. Secondo l’ex volto di Uomini e Donne, alcune clip mostrate nel corso della serata sarebbero quasi state montate ad hoc per raccontare qualcosa che, a suo dire, non corrisponde alla realtà dei fatti.

ALEX SURE, CHI È LA RIVELAZIONE DI THE VOICE SENIOR 2023/ "Non mi sarei mai iscritto, poi un amico…"

“Non mi stupisce neanche per le ho già viste tutte: cioè ormai è la milionesima pagina. Quello che mi stupisce è il racconto, quello mi lascia allibito. La clip montata, isolamento, le cose e le robe cercate di camuffare“. Inizia così lo sfogo di Luca Onestini a poche ore dall’ultima puntata del GF Vip; la sua protesta evidente è tutta rivolta verso le ennesime clip dedicate al suo rapporto tormentato con Nikita Pelizon. “Racconti strani: quello mi lascia perplesso o che qualcuno ci creda… Come ho detto l’altra volta, in quell’altra clip dove ho parlato con Ivana, quello mi lascia allibito”.

Luca Onestini sbotta contro gli autori del GF Vip/ "Sono allibito! Clip montate per…"

Luca Onestini ne ha per tutti dopo la puntata del GF Vip: “Da Nikita me l’aspetto, ma Milena…”

La polemica di Luca Onestini è andata avanti per diversi minuti e, argomentando con Giaele De Donà, non sono mancate le classiche stoccate anche nei confronti di Nikita Pelizon. “Allora non si vede niente e vedranno altre robe, raccontano quello che vogliono: è impossibile ed è un continuo. Non è più nemmeno da commentare, adesso Nikita si è accanita con te e mi dispiace: mi sembra fuori luogo“. Luca Onestini rimarca così la sua contrarietà rispetto alle immagini proposte nell’ultima puntata del GF Vip, mettendo ancora in evidenza la sua scarsa considerazione nei confronti di Nikita Pelizon.

Virginia Sanjust di Teulada/ Nonna Antonella Lualdi: “Ho sbagliato a denunciarla”

“Come ha detto Oriana, basta, non c’è molto da dire: qua è tutto un’incoerenza, tutto!”. Conclude così il suo sfogo Luca Onestini, che ha voluto inoltre sottolineare quanto sia rimasto deluso anche dal comportamento di Milena Miconi. A suo dire, determinate dinamiche sarebbero prevedibili nel caso di Nikita Pelizon, ma l’atteggiamento dell’attrice lo avrebbe invece colto di sorpresa. Visto comunque il chiaro riferimento alle scelte degli autori del GF Vip – considerata anche la nuova linea del programma – non è da escludere un nuovo intervento sul tema da parte di Alfonso Signorini nel corso della prossima puntata.











© RIPRODUZIONE RISERVATA