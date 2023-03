Sonia Bruganelli si ricrede su Donnamaria/ “Mi sono sbagliata, ha fatto un GF vero”

GF Vip, Sonia Bruganelli si ricrede su Edoardo Donnamaria: “Faccio mea culpa“

Sonia Bruganelli ha confessato di essersi ricreduta sul percorso di Edoardo Donnamaria al Grande Fratello Vip 2022. Negli ultimi mesi il concorrente è stato spesso al centro delle attenzioni per via della sua relazione con Antonella Fiordelisi, fatta di numerosi alti e bassi ma di un evidente sentimento di fondo. Ora, però, il volto di Forum è stato squalificato e la coinquilina ha parecchio sofferto la sua mancanza negli ultimi giorni. Ha spesso pensato a lui, ricevendo da lui anche una bizzarra sorpresa, quando è andato fuori dalle mura di Cinecittà ad urlarle con un megafono tutto il suo amore.

La Bruganelli ha così rivalutato l’esperienza di Donnamaria nel reality, spiegando ironicamente al GF Vip Party: “Io ho scoperto tardi purtroppo, e in questo devo dire che faccio mea culpa, che Edoardo Donnamaria era pazzo. Ma io l’ho capito dopo. Io pensavo fosse un paravento, uno di quelli che faceva finta, invece era completamente svalvolato. Poi poverino, a un certo punto ha iniziato a dirlo: ‘Fatemi uscire, non ce la faccio più’. Pensavo facesse una parte“.

Sonia Bruganelli su Edoardo Donnamaria: “Uno dei miei fallimenti“

Inizialmente, dunque, Sonia Bruganelli ha faticato a credere ad Edoardo Donnamaria al Grande Fratello Vip 2022. Tuttavia il suo giudizio sul concorrente è cambiato da quando la storia d’amore con Antonella Fiordelisi è entrata nel vivo e, tra avvicinamenti e allontanamenti, il volto di Forum ha mostrato tutta l’autenticità del sentimento per la coinquilina. “Devo dirti che lì mi sono sbagliata: forse nella mia storia da opinionista, Edoardo Donnamaria è stato uno dei fallimenti, perché non l’ho capito. Credo sia stato uno dei pochi che, forse non dall’inizio, ma dopo ha fatto un Grande Fratello vero” confessa Sonia Bruganelli intervenuta al GF Vip Party.

Secondo l’opinionista del reality, negli ultimi mesi Donnamaria ha mostrato tutto se stesso, anche con i suoi limiti e i suoi difetti, ma senza risparmiarsi mai: “Lui secondo me, per gli ultimi 4 mesi, ha vissuto come se avesse tolto la pelle e solo muscoli, carne e nervi. Era arrivato alla fine veramente devastato“.











