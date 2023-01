Luca Onestini scontro con Nikita/ “Mi sono sentito tradito, ammetti i tuoi errori”

Luca Onestini attacca Nikita Pelizon: “Non sei quello che cerco”

Luca Onestini e Nikita Pelizon sono stati mesi senza rivolgersi la parola, portando avanti una sorta di guerra fredda nella Casa del Grande Fratello Vip 2022. Nelle ultime ore, però, i due concorrenti hanno riprovato ad avere un confronto faccia a faccia per chiarire i loro dissapori.

Raffaello Tonon scrive a Luca Onestini: "Per lui amore puro"/ "Aspetto torni a riempire la mia vita"

Come riportano Isa&Chia, Luca Onestini ha cercato di spiegarsi a Nikita: “Tu passi dal descrivermi come l’uomo perfetto al rivoltarti come una bestia contro di me nel momento in cui io, conoscendoti, alla fine ti dico che dal punto di vista sentimentale non sei quello che cerco. Sentire che ti ho illuso quando sai benissimo che ho messo le cose in chiaro, mi ha fatto schifo, mi sono sentito assolutamente tradito. E’ inutile che neghi, ammetti i tuoi errori. Se c’è una persona incoerente non sono io, tu forse sei l’unica che non mi ha capito. Parliamo tranquillamente, ti ascolto. Io ho detto quello che penso“.

Elenoire Ferruzzi "Nikita l'ho smascherata subito"/ "Gli altri ci hanno impiegato..."

Nikita Pelizon la replica a Luca Onestini: “Quando mi hai detto che la maschera…”

Dopo il discorso che Luca Onestini ha fatto a Nikita su ciò che non gli è piaciuto di lei, la modella è passata al contrattacco. Come riportano Isa&Chia, la gieffina replica all’ex tronista: “Come ti ho detto io semplicemente voglio andare oltre a tutto ciò. A me è dispiaciuto tantissimo, mi sono sentita fraintesa e non capita. Mi hai messo davanti un’immagine di me che non è la mia. Quando mi hai detto che la maschera mi stava cadendo, ma siamo seri?”

A questo punto Luca Onestini conclude il discorso mantenendo salda la sua posizione: “Sono sempre più consapevole verso una direzione, sempre di più. E’ vero che io ti ho illusa o ti ho sempre detto che ti vedevo come un’amica e poi questa porta aperta era dettata da un vero sentimento di affetto che stavo provando e ti ho detto “in futuro non si sa mai?” E’ vero o no?“. I due concorrenti non sono riusciti a trovare un punto di incontro nonostante il lungo confronto.

Deianira Marzano choc/ "Nikita è fidanzata con Matteo Diamante, lui pronto a parlare"

© RIPRODUZIONE RISERVATA