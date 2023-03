Luca Onestini: “Squalifica di Daniele pesante”/ “L’hanno chiamato in confessionale…”

Luca Onestini, il retroscena sulla squalifica di Daniele Dal Moro

La squalifica di Daniele Dal Moro è arrivata come un fulmine a ciel sereno nella casa del Grande Fratello Vip 2022 lasciando l’amaro in bocca agli altri concorrenti che, dopo essere stati informati dal confessionale, hanno riflettuto sull’accaduto. Luca Onestini, in particolare, ha svelato alcuni retroscena sul provvedimento disciplinare chiedendosi anche il motivo per cui la squalifica di Edoardo Donnamaria è arrivata in puntata mentre quella di Daniele direttamente nella casa.

“Sì è successo tutto all’improvviso ed è stato veloce. Amo io ero a letto, sento che lo chiamano in confessionale e dopo pochissimo hanno chiamato noi per dircelo. Quindi è stata una roba molto veloce. Più che altro non capisco. Alcuni subito, altri in puntata, perché ? E poi l’altra cosa… […] Oggi è stata molto pesante sta roba qui. Poi non è una cosa semplice, è brutta per lui. Poi è brutta per tutti. Ma quanti squalificati ci sono stati?”, le parole di Onestini riportate da Biccy.

Lo sfogo di Oriana Marzoli

La squalifica di Daniele Dal Moro ha colpito soprattutto Oriana Marzoli che si è dovuta separare dal vippone in un momento in cui erano lontani a causa di una discussione. La prima finalista del Grande Fratello Vip si è così lasciata andare ad uno sfogo proprio con Onestini.

“Ma sì io cinque minuti prima che lo facessero uscire l’ho visto in camera da letto. Io invece non capisco perché non ce l’hanno fatto salutare. Bastava anche salutarlo. […] Amo, si sente troppo il vuoto. Vuoi perché oggi c’è questa situazione, ma sento un vuoto. Hanno detto che lui stava bene”, le parole di Oriana che ha così confermato come Daniele, dopo l’ingresso in confessionale, non sia più tornato in casa.

