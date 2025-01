MORTO LUCA PALMEGIANI, MILITANTE DI FORZA ITALIA

Choc a Roccaraso per la morte di un giovane delegato di Forza Italia che si è lanciato dal terzo piano dell’hotel dove era stata organizzata la kermesse, poi annullata. Si tratta di Luca Palmegiani, 25enne fresco di laurea a Milano. Il ragazzo, che era stato coordinatore dei giovani forzisti di Latina, di cui era originario, nonché assistente di Letizia Moratti, è stato trovato ferito a terra: subito è stata attivata la macchina dei soccorsi, ma è arrivato in gravissime condizioni all’ospedale dell’Aquila, dove è morto.

Sondaggi politici 2025/ Meloni vola al 31,5%: Pd frena, crollo M5s al 10%. Centrodestra top 50% con Lega e FI

L’ADDIO SOCIAL PRIMA DEL TRAGICO GESTO

Ora sono in corso le indagini, condotte dai carabinieri di Castel di Sangro, per ricostruire cos’è successo, ma è già emerso che Palmegiani aveva programmato alcuni post di addio sulla sua pagina Instagram. In un messaggio parla del desiderio di “varcare il confine della gabbia” in cui si sentiva oppresso e agli amici assicurava che li proteggerà tutti dall’alto.

Sondaggi politici 2025/ Pd riduce distacco da Meloni, Lega 9% pressa Conte al 10%: AVS supera Forza Italia

Queste le ultime parole che Luca Palmegiani ha deciso di condividere sui social prima di compiere il tragico gesto. La due giorni organizzata da Forza Italia a Rivisondoli e in programma anche a Roccaraso è stata, quindi, annullata.

CHOC E CORDOGLIO NEL MONDO DELLA POLITICA

Tanti i messaggi di cordoglio dal mondo di Forza Italia: da Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera, a quello di Antonio Tajani, vicepremier e ministro degli Esteri, ma anche leader del partito, passando per la vicepresidente del Senato Licia Ronzulli e il senatore Francesco Silvestro. Letizia Moratti lo ha voluto ricordare, sottolineando la passione politica che aveva intravisto e notato anche durante la collaborazione nel suo staff. Ma ha parlato anche del disagio che lo ha spinto a quel gesto estremo per spiegare di essere rimasta senza parole, ma al tempo stesso pronta a una riflessione.

Sondaggi politici 2025/ FdI resta a +7% sul Pd, Tajani sopra il 9%: rebus sinistra, alleati di Schlein calano

Tanti i messaggi di cordoglio anche dagli altri politici, come Ignazio La Russa (FdI), presidente del Senato, e Francesco Boccia del Pd, passando per il deputato Luca Toccalini, che è anche segretario federale della Lega Giovani. Tutti si sono stretti attorno a questo dolore. Dal palco della convention, Tajani ha annunciato che Luca Palmegiani non era sopravvissuto alla caduta e chiesto un minuto di silenzio, prima di annunciare l’annullamento degli eventi e dei dibattiti, lasciando solo la messa di domani mattina.