Luca, diretto da Enrico Casarosa

Martedì 24 dicembre 2024, andrà in onda, in prima serata su Rai 3, alle ore 21:20, il film d’animazione del 2021 dal titolo Luca. La pellicola è co-prodotta da Walt Disney Pictures e Pixar Animation Studios ed è diretta dal regista di origini italiane Enrico Casarosa, al suo esordio come film maker e che in passato aveva lavorato per la Pixar come storyboard artist in Cars – Motori ruggenti, Ratatouille e Up.

Il doppiaggio originale del protagonista è stato curato da Jacob Tremblay, giovane attore canadese diventato famoso a livello internazionale per la sua interpretazione in Wonder (2017).

Per quanto riguarda, invece, il doppiaggio in lingua italiana, la voce di Luca è quella del giovane Alberto Vannini. Nel cast di doppiaggio italiano, troviamo anche diversi nomi molto amati del nostro Paese, come: Sara Ciocca, Luca Argentero, Marina Massironi, Orietta Berti, Luciana Littizzetto e Fabio Fazio.

La trama del film: una metafora sull’accettazione della diversità

Luca racconta la storia di un giovane ragazzo che vive in un piccolo paese sulla Riviera Ligure. Luca, in compagnia del suo più grande amico Alberto, trascorrono le giornate godendosi la bellezza e la spensieratezza dell’estate, tra golosi gelati e divertenti giri in vespa. In realtà, quelli che sembrano due bambini comuni, nascondono un segreto scioccante: Luca e Alberto sono due mostri marini.

Luca, infatti, è un bambino molto timido ed insicuro, che ha sempre rispettato la regola imposta dalla sua famiglia di non salire in superficie. Quando conosce Alberto, però, un giovane ribelle e avventuroso, si lascia trascinare dal suo entusiasmo e trova il coraggio per raggiungere la terraferma e scoprire quanto più possibile sugli umani.

Da asciutti, i due ragazzini assomigliano a qualunque altro bambino, e questo permetterà loro di curiosare tra le vie del paese senza alcuna difficoltà. Grazie a questa esperienza, Luca capirà che tutti quei pericoli che aveva immaginato per la sua intera vita, in realtà non esistevano e assapora questa nuova libertà…l’unica cosa importante da fare è non bagnarsi mai, o la sua vera identità verrà scoperta. Le cose, però, non andranno come previsto e Luca si troverà a dover superare numerose sfide prima di imparare ad accettare la sua vera natura e fare in modo che anche gli abitanti del villaggio non abbiano paura di lui.