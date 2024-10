Luca Sabbioni e il matrimonio con Natasha Stefanenko: retroscena sulla coppia

Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra Luca Sabbioni e Natasha Stefanenko, la coppia, felicemente sposata dal 1995, sono più innamorati che mai e dalla loro unione è nata anche una bellissima figlia di nome Sasha. Eppure all’inizio Luca Sabbioni, il marito di Natasha Stefanenko, non avevo certo approcciato nel migliore dei modi con la ragazza e modella. Proprio Natasha Stefanenko, ospite del programma Storie di Donne al Bivio, ha rivelato: “Mo marito fece una scommessa: mi avrebbe portata a letto nel giro di 48 ore”. Erano gli anni ’90 e la Stefanenko è consapevole che circolavano certe dicerie sulle donne russe e ha deciso di dare spago a quanto udito negli anni: “aveva un pregiudizio: una donna russa seria non era possibile”.

Alla fine Luca Sabbioni ha perso la scommessa, ma fu sincero con la donna visto che decise di raccontarle tutto. “Perse la scommessa ma fu bravo a raccontarmelo prima che tra di noi succedesse qualcosa di davvero importante” – ha raccontato la Stefanenko che ha aggiunto che se solo avesse scoperto prima della scommessa avrebbe deciso di lasciarlo andare.

Luca Sabbioni e Natasha Stefanenko formano una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo. Entrambi ex modelli, Luca Sabbioni ha conseguito anche una laurea in Giurisprudenza. Nato e cresciuto nelle Marche, dove vive con la moglie Natasha Stefanenko, è un imprenditore e lavora nel settore calzaturiero. Scommessa a parte, all’inizio la Stefanenko non era interessata a conoscerlo. “Non era neppure il mio tipo” – ha confessato la bellissima conduttrice e attrice, ma Luca nel tempo ha saputo conquistarla e stupirla con la sua personalità.

Da quasi 30 Luca Sabbioni e Natasha Stefanenko sono sposati, la donna ha confessato sul marito: “Con lo scorrere del tempo mi ha insegnato la fiducia, ho compreso immediatamente che Luca era giusto per me”. Qualche anno dopo la coppia ha deciso di sposarsi con un matrimonio celebrato nella Marche, la regione natale di Luca e dove oggi vivono tutti insieme in felicità.