Luca Sabbioni e Sasha, marito e figlia Natasha Stefanenko/ “Rapporto molto bello…”

Luca Sabbioni e Sasha sono il marito e la figlia di Natasha Stefanenko. Partendo dall’uomo, sottolineiamo che i due sono uniti ormai dal 1995 e, dopo gli esordi nelle vesti di modello, è divenuto un imprenditore di successo nel mondo delle calzature. In un’intervista concessa ai microfoni del quotidiano “Corriere della Sera” qualche tempo fa, Luca Sabbioni ha raccontato: “Una volta laureato dovevo scegliere tra le poco entusiasmanti aule del tribunale o rimanere nel settore dove avevo lavorato per 15 anni. Ho scelto quest’ultimo e visto che l’area delle Marche, dalla quale provengo, è famosa per le scarpe…”.

Il suo rapporto con Natasha Stefanenko “è molto bello. Sono stato fortunato. La vita con lei è una continua scoperta. Non siamo proprio uguali come sembrerebbe e non amiamo fare esattamente le stesse cose, ma abbiamo gli stessi ideali, cerchiamo le stesse risposte e ci rispettiamo allo stesso modo. Lei mi ha sempre appoggiato, spesso contro tutti, e io ho appoggiato e appoggerò sempre lei”.

A proposito di Sasha e di Luca Sabbioni, quest’ultimo, quando gli viene domandato di descrivere in tre passaggi Natasha Stefanenko, dimostra di non avere dubbi: “Bella: la bellezza in alcuni casi non è soggettiva. Piena di energia: quando non ne ha più, attacca la spina in qualche presa che non conosco all’interno del suo infinito essere e riparte. Se non trova la spina ruba la mia energia! Unica”.

Oltre a Luca, nella vita di Natasha Stefanenko c’è anche la figlia Sasha, con cui ha dato vita al team “mamma e figlia” nell’ultima edizione dell’adventure game televisivo “Pechino Express”. Chi la segue e la conosce sa bene che Sasha Sabbioni è sempre stata una studentessa modello e parla tre lingue: inglese, italiano e russo. Quando ha deciso di lasciare l’Italia, partendo per gli Stati Uniti d’America, mamma Natasha ha sofferto tanto: “Ho sofferto quando è andata a Los Angeles. Ho pianto per una settimana e Luca non mi ha aiutata”.

