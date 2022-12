Luca Salatino e Matteo Ranieri, lite dopo Uomini e Donne/ Spunta la verità e…

Luca Salatino e l’amicizia con Matteo Ranieri

Prima di diventare un concorrente del Grande Fratello Vip 2022 che ha deciso di abbandonare dopo tre mesi non sopportando più la lontananza dalla fidanzata Soraia, Luca Salatino ha conquistato la popolarità partecipando a Uomini e Donne prima come corteggiatore e poi come tronista. Sul trono del programma di Maria De Filippi, oltre ad aver trovato l’amore della sua Soraia, ha conosciuto anche Matteo Ranieri con cui è nata anche un’amicizia. I due si sono uniti sempre di più frequentandosi anche dopo la fine del percorso a Uomini e Donne. Tra i due ex tronisti, l’amicizia sembrava davvero solida.

SORAIA CERUTI, FIDANZATA LUCA SALATINO/ Lui abbandona il GF VIP per lei: incontro e dichiarazione in studio

Qualcosa, tuttavia, si è rotto improvvisamente e i due non si sono più mostrati insieme. Dopo i rumors su una presunta discussione, a confermare tutto è stato lo stesso Matteo nel corso di un’intervista rilasciata a MondoTv24 senza, tuttavia, svelare i motivi del litigio. Oggi, tuttavia, a svelare nuovi dettagli è Deianira Marzano.

LUCA SALATINO ABBANDONA IL GRANDE FRATELLO VIP 2022/ "Non riesco più ad essere me stesso"

Il retroscena sulla lite tra Luca Salatino e Matteo Ranieri

Tra Luca Salatino e Matteo Ranieri, l’amicizia sarebbe giunta al capolinea come fa notare Deianira Marzano che, tra le storie del suo profilo Instagram, ha scritto: “Conosco bene la vicenda. Matteo era opprimente, gli faceva mancare l’aria, lo voleva gestire, era capriccioso geloso della loro amicizia, addirittura criticava Soraia e metteva voce su tutto, tanto che Luca lo ha dovuto allontanare, menomale non si è mai fatto influenzare”, fa sapere l’esperta di gossip.

“Luca è così, basta una cavolata e ti toglie il saluto. Anche a me per un niente bloccata su WhatsApp e tolto il segui su Instagram. Ci siamo allenati insieme per tanto. Poi è uno talmente esagerato che ha tolto molte conoscenti donne perché si è fidanzato. Se con queste non c’è stato nulla prima perché dovrebbero provarci ora che è fidanzato?”, le parole che un utente avrebbe riferito a Deianira.

Grande Fratello VIP 2022: chi resta e chi abbandona?/ Luca Salatino al capolinea













© RIPRODUZIONE RISERVATA