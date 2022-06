Luca Salatino e Soraia Ceruti: “Non abbiamo progetti”/ “A Uomini e Donne ho capito…”

Luca Salatino e Soraia Ceruti dopo la scelta a Uomini e Donne

Luca Salatino e Soraia Ceruti raccontano al magazine di Uomini e Donne raccontano come stanno vivendo i primi giorni insieme dopo la scelta. Quello di Luca e Soraia è stato un percorso lungo e importante nel corso del quale non sono mancati i momenti difficili. C’è stato un momento, infatti, in cui Luca ha pensato di aver perso Soraia non vedendo più in lei quel sorriso che l’aveva conquistato sin dalla prima esterna. Sempre solare e sorridente, con il tempo, la Ceruti ha tirato fuori anche la parte malinconica di sè allontanandosi dal tronista. Tuttavia, esterna dopo esterna, Luca ha capito di voler concludere l’avventura sul trono con Soraia per cominciare un percorso di vita insieme.

“In parte quando ho ritrovato il suo sorriso, e Ia nostra armonia, dopo un periodo in cui abbiamo discusso un po’, perché ho capito quanto mi era mancato stare bene con lei, e in parte nelle ultimissime esterne prima della scelta. Durante le ultime uscite l’ho vista davvero impaurita e ho percepito che avesse il timore di perdermi: questa consapevolezza mi ha dato tante certezze”, ha spiegato Luca.

I progetti di Luca Salatino e Soraia Ceruti

Luca Salatino e Soraia Ceruti sono pronti ad affrontare la nuova vita insieme. La coppia di Uomini e Donne, infatti, non teme neanche la distanza. L’ex tronista romana, al magazine ufficiale della trasmissione, ha spiegato di aver messo in conto la distanza, ma di essere pronto ad affrontarla. Per il momento, dunque, la coppia si dividerà tra Roma dove vive Luca e Como dove vive Soraia. Per il futuro, però, l’idea di un trasferimento c’è.

“Diciamo che ancora non abbiamo fatto dei progetti importanti veri e propri per colmare la distanza che ci divide ma, come ha sottolineato anche Luca, per ora ci vivremo tra Como e Roma. Poi, piano piano, decideremo cosa fare anche se siamo più propensi a stare a Como”, ha spiegato Soraia.

