Luca Salatino e Veronica Rimondi in ritardo a Uomini e Donne/ “Eravamo in bagno…”

Luca Salatino e Veronica Rimondi, siparietto a Uomini e donne

La puntata di Uomini e Donne del 20 maggio si è aperta con il confronto tra Alessandro Vicinanza e Ilaria e, successivamente, quello tra Gloria e Fabio. Dopo essersi occupata delle dame e dei cavalieri del trono over che stanno continuando a conoscersi, Maria De Filippi ha chiamato in studio Veronica Rimondi e Luca Salatino. La conduttrice ha chiamato per primo Luca il quale, tuttavia, è entrato in ritardo in studio. “Ero in bagno”, ha spiegato il tronista. Subito dopo, in studio, arriva Veronica e anche lei svela che si trovava in bagno.

La risposta dei due tronisti scatena la curiosità del pubblico in studio e la Rimondi specifica subito: “Non eravamo insieme, ma i tronisti vanno a coppia in bagno”, scherza la tronista. Una puntualizzazione doverosa quella di Veronica per evitare fraintendimenti.

Luca Salatino e Veronica Rimondi, è nata un’amicizia?

Nello studio di Uomini e Donne, Luca Salatino ha trovato un vero amico. Con Matteo Ranieri, infatti, ha condiviso non solo il rapporto sul trono, ma anche molti momenti fuori vivendo nello stesso residence. Un’amicizia sincera quella nata tra Luca e Matteo al punto che quest’ultimo è tornato in studio per assistere alla scelta di Salatino come svelano le anticipazioni della pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” di Lorenzo Pugnaloni.

La stessa amicizia è nata anche con Veronica Rimondi? Tra i due c’è affetto e stima e, insieme, stanno affrontando le ultime settimane prima della scelta finale che li porterà a congedarsi dal pubblico del dating show di canale 5.

