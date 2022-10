“Luca Salatino ha sbagliato con Nikita”/ Patrizia Groppelli “Io gelosissima, Soraia…”

A Mattino Cinque focus sul Gf Vip 2022 in vista della puntata di questa sera, e si è parlato in particolare di Luca Salatino, nelle ultime ore nell’occhio del ciclone per essersi fatto massaggiare da Nikita. Secondo Patrizia Groppelli, in studio nel programma di Canale 5, Luca Salatino ha sbagliato, lasciandosi andare ad un gesto troppo intimo con la sua coinquilina: “Soraia vive la storia di Alice nel paese delle meraviglie – spiega l’opinionista riferendosi alla fidanzata di Luca ndr – io mi sarei arrabbiata se avessi visto una scena del genere, pur amando Luca Salatino che è un mito. E’ un uomo fidanzato, stiamo scherzando, qui siamo davanti alle telecamere. Luca non è ingenuo, è un bravissimo ragazzo, sta facendo un percorso eccezionale, ma farsi massaggiare i piedi da una bellissima ragazza davanti alle telecamere… io sarei gelosissima”.

Ma cosa è successo nel dettaglio? Luca Salatino ha appunto ricevuto un gratificante massaggio ai piedi da parte di Nikita, un gesto che ha fatto arrabbiare Cristina Quaranta ed Eleonoire Ferruzzi, sottolineando come l’ex tronista abbia una fidanzata fuori dalla casa a cui dovrebbe portare rispetto. L’episodio è ovviamente giunto anche agli occhi della stessa Soraia Ceruti, che nelle scorse ore è uscita allo scoperto ed ha pubblicato una storia su Instagram in cui ha voluto difendere il proprio fidanzato, attaccando invece le due sue coinquiline.

LUCA SALATINO, LA REPLICA DELLA FIDANZATA SORAIA

“Io sempre muta. Ho 28 anni e non 10. Riesco a capire la differenza tra un messaggio con malizia e un messaggio fatto con totale purezza. Cara 40, i neuroni si possono usare anche tutti insieme. Spero per te che questo commento sia stato espresso perché sei ignorante e non per provocazione. Per colpire Luca perché ormai avete capito che è molto amato. Elenoire fai ridere, giuro. I tuoi commenti mi fanno volare. Questo è quello che passa fuori, non altro”.

Quindi aveva aggiunto e concluso, rivolgendosi al suo Luca Salatino: “Per quanto riguarda te, amore mio, ricordati le parole che ti ho detto quando ci siamo visti l’ultima volta. Prima di entrare. Fissatele in testa. Quando qualcuno ti provoca tu spiega quello che pensi. Rispondi e te ne vai e poi farai le tue valutazioni. “Tratta la cattiveria come un vento gelido e non come pioggia, ti farà rabbrividire ma non lascerà tracce su di te”.

