Luca Salatino nella bufera: una battuta a Soraia scatena il web/ L’ex Uomini e Donne…

Luca Salatino, il rimprovero a Soraia Ceruti scatena la polemica

Un video pubblicato tra le storie di Instagram da Soraia Ceruti in cui il fidanzato Luca Salatino la rimprovera ha scatenato un’accesa polemica sui social. Il video è stato poi rimosso dalla stessa Soraia, ma è rimasto tra le storie di Deianira Marzano che ha rivolto una critica a Luca per l’atteggiamento e a Soraia per aver rimosso il video in questione. Ma cosa diceva l‘ex tronista di Uomini e Donne alla fidanzata da aver scatenato la reazione del web? Nel video che, in poco tempo, è diventato virale, Luca rimprovera la fidanzata Soraia per il modo in cui mastica la gomma.

“Però io una cosa chiedo, quando si mastica lo gomma che si masticasse in maniera adeguata che è sta “ciancicata?”, mamma mia e magnala bene sta gomma”, diceva Luca nel video mentre Soraia dando ragione al fidanzato aggiungeva . “E’ vero…è un bruttissimo vizio, mi impegnerò a masticare..”.

Soraia Ceruti difende Luca Salatino

Di fronte alle polemiche che ha scatenato il video che ha prima pubblicato e poi rimosso, Soraia Ceruti ha deciso di difendere pubblicamente il fidanzato spiegando il motivo per cui ha deciso di cancellare il filmato che aveva inizialmente condiviso tra le storie del suo profilo Instagram.

“Non sono solita a rispondere alle critiche o ai commenti negativi ma la situazione sta degenerando – ha dichiarato Soraia – Luca mi ha solo fatto una battuta su come masticavo la “cicca”. La cosa su cui ci dobbiamo concentrare è sulle dimostrazioni che ci da un uomo, come ci tratta, quanto ci ama. Era solo una battuta e ho tolto la storia perché si stava scatenando il pandemonio e onestamente non avevo voglia… perché credetemi era semplicemente una battuta magari ha avuto un modo un po’ brusco ma non mi sono sentita offesa anzi stavo ridendo, ero molto molto tranquilla”, ha aggiunto l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. “Ho accanto un uomo che mi dimostra tanto altro non bisogna appigliarsi ad una risposta data in un momento di leggerezza mentre stavamo camminando. Luca è una persona veramente rara e non mi frega nulla di quello che dite”, ha concluso.

