Uomini e Donne, Luca Salatino smentisce la crisi con Soraia Allam/ Fan dubbiosi…

Luca Salatino e Soraia Allam hanno smentito la crisi. La coppia nata a Uomini e Donne aveva allarmato i fan. Nei giorni scorsi i due erano scomparsi dai rispettivi profili sociale e si vociferava che tra loro ci fosse stata una pesante discussione. Il motivo? Soraia sarebbe rimasta delusa dal comportamento di Luca che avrebbe rinunciato ad un weekend con lei per trascorrere qualche giorno in compagnia di Matteo Ranieri. Questa scelta avrebbe creato malcontento e Soraia avrebbe deciso di prendersi un po’ di tempo per riflettere. Nelle scorse ore però Luca Salatino e Soraia Allam hanno smentito il gossip e sono apparsi insieme a Milano. I fan però sono apparsi sospettosi per questa mossa e pensano che in realtà i due stiano fingendo. Soraia Allam si era infatti rifugiata da Federica Aversano e aveva pubblicato sui social delle frecciatine velate.

Proprio quando sembrava che tutto fosse precipitato, Luca Salatino ha annunciato di essere sul treno diretto a Milano per incontrare Soraia. La coppia è poi apparsa sorridere sui social e in una storia Instagram Soraia ha anche mostrato orgogliosa le rose che Luca le avrebbe regalato. Luca Salatino e Soraia Allam hanno smentito la crisi ma il loro gesto ha mandato in tilt i fan che sono apparsi confusi. In molti sospettano che i due abbiano solo voluto temporeggiare per non accendere su di loro i riflettori in tempo di vacanze estive. Luca Salatino e Soraia Allam potrebbero essersi già lasciati e in questo modo eviterebbero di essere assaltati dai paparazzi o da fan curiosi.

Luca Salatino e Soraia Allam sono comparsi di nuovo insieme sui social. Entrambi si sono taggati nelle storie Instagram e l’ex tronista ha anche commentato con un cuore sotto all’ultimo post di Soraia che a sua volta ha replicato con la stessa emoticon. In un’altra storia Instagram poi è scoppiato il bacio. Luca Salatino si è ripreso mentre baciava Soraia Allam conosciuta proprio a Uomini e Donne. Soraia sorride e aggiunge: “Siamo tornati”. Una frase che ha insospettito i fan. Per alcuni , Soraia potrebbe aver confidato tra le righe di aver vissuto un momento di crisi con Luca Salatino. Per quale motivo dire infatti “siamo tornati” quando alla fine i due non si sarebbero mai lasciati?

Luca Salatino e Soraia Allam stanno vivendo per il momento una storia d’amore a distanza. Lei vive a Como mentre lui lavora a Roma. Nelle scorse settimane si era rincorsa l’indiscrezione su una possibile convivenza ma Soraia rivelò di non sentirsi ancora pronta per un passo del genere: “Siamo all’inizio, ci stiamo conoscendo. La distanza è un bell’ostacolo ma direi che sta andando molto bene. Valuteremo ogni possibilità, è ancora presto per prendere una decisione”, aveva rivelato. I fan della coppia possono per il momento tirare un sospiro di sollievo visto che a quanto pare le cose procedono a gonfie vele.











