Luca Salatino/ Scivolone al Grande Fratello Vip verso Oriana: “fatti i caz*i tuoi!”

Luca Salatino e l’orrendo gesto verso Oriana Marzoli al Grande Fratello Vip 2022

Luca Salatino al Grande Fratello Vip 2022 comincia ad essere stanco e in queste ore è stato protagonista di uno scivolone verso una delle vippone della casa. Si tratta di Oriana Marzoli, la influencer spagnola, a cui si è rivolto con parole non proprio carine. Sarà la stanchezza e la mancanza della fidanzata Soraia Ceruti conosciuta durante il trono di Uomini e Donne, ma l’ex tronista oramai comincia ad accusare il colpo. Il vincitore annunciato del reality show di successo di Canale 5 si è scontrato con la influencer spagnola “rea” di aver chiamato per puro scherzo il concorrente con il nome di “Soraio”.

Oriana, infatti, si è avvicinata a Luca per fargli uno scherzo, ma il cuoco del GF VIP ha reagito molto male spintonando la modella spagnola. “Non ti allargare, non ti allargare… Non mi va di litigare proprio… vedi di farti i cazz* tuoi, dai levati. Non ti avvicinare! Oh… fammi il favore, te lo chiedo per favore eh!” sono state le parole dell’ex tronista che hanno fatto indignare parecchio i fan e il popolo dei social.

Luca Salatino contro Edoardo Donnamaria al GF VIP: cosa è successo?

Nella casa del Grande Fratello Vip, Luca Salatino sta vivendo giorni davvero difficili. L’ex tronista di Uomini e Donne accusa la stanchezza e la mancanza degli affetti e della fidanzata Soraia e con molta probabilità deciderà di lasciare la casa alla scadenza naturalmente del contratto. Intanto nella casa ha litigato con l’amico di sempre Edoardo Donnamaria. Il motivo? Una semplice battuta da parte del volto noto di Forum che gli è costata cara, visto che Luca ha deciso di non rivolgergli più la parola.

Durante l’ultima puntata del GF VIP, Luca ha ricevuto la visita dei genitori ed Edoardo si è lasciato scappare che il padre assomiglia a Massimo Giletti. Una battuta che non è piaciuta a Luca Salatino che se la è legata al dito non parlando da giorni all’amico. Sui social sono tutti straniti e divertiti dal comportamento di Luca e tantissimi sono i commenti come “grande motivo di lite per Salatino nei confronti di EdoD: avergli detto che il padre somiglia a Massimo Giletti. Questo sta fuori”, ma c’è anche chi ha scritto: “Salatino non parla con Edoardo da due giorni perché gli ha detto che il papà somiglia a Giletti IO MI STO PISCIANDO SOTTO“.

