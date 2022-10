Luca Salatino triste per Soraia al GF VIP/ “Indescrivibile quanto mi manca”

Luca Salatino e l’amore per Soraia Allam Ceruti al Grande Fratello Vip 2022

Luca Salatino al Grande Fratello Vip 2022 ha nostalgia della fidanzata Soraia conosciuta nel dating show “Uomini e Donne”. L’ex tronista ha avuto un altro momento di sconforto in giardino confrontandosi con Antonella Fiordelisi parlando della sua amata. “A me me manca troppo te giuro, indescrivibile quanto mi manca” – dice il concorrente alla ex schermitrice che riconosce alla coppia – “sembrata una cosa sola, separati state male, tipo la Ying e Yang, a voi è all’inizio sono i momenti più belli”. Poco dopo Luca parla del percorso fatto per conoscere la sua Soraia: “percorso bellissimo che ti lega tantissimo, non è facile provare queste sensazioni quando sei distante. E’ una lotta ogni giorno. Non vedo l’ora di abbracciarla”.

Ricordiamo che Luca Salatino e Soraia Allam Ceruti si sono incontrati all’interno del programma Uomini e Donne. Proprio l’ex tronista ha scelto la ragazza con cui è voluto uscire dal programma. “Durante le ultime uscite l’ho vista impaurita e ho percepito il suo timore di perdermi, questa consapevolezza mi ha dato tante certezze” le parole di Luca. Dal canto suo Soraia: “credo di essermi proprio innamorata. Provo qualcosa di forte e non saprei che nome dare al mio sentimento se non amore”.

Soraia Allam Ceruti e Luca Salatino

“Non mi era mai capitato fino ad ora di stare con una ragazza con cui sentirmi libero di raccontare tutto quello che mi succede quotidianamente, ma anche quello è accaduto nella vita” sono state le prime parole di Luca Salatino sulla fidanzata Soraia poco dopo la scelta a Uomini e Donne. “Ci siamo messi a chiacchierare abbracciati su una delle sdraio che stavano nel giardino e siamo rimasti lì per quattro ore a raccontarci” – ha aggiunto l’ex tronista. Qualche mese dopo proprio Soraia alla stampa ha confessato: “le cose stanno andando molto bene effettivamente e anche io sono molto sorpresa da Luca. A due giorni dalla scelta ci siamo divisi per qualche giorno ma anche da lontano lui è stato presente e premuroso. Io e Luca siamo molto simili”.

Una storia a distanza quella nata tra i due che si dividono tra Como e Roma. “Per ora ci vivremo tra Como e Roma, poi piano piano decideremo cosa fare. Siamo più propensi a stare a Como” – hanno detto entrambi.











