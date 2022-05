Luca Salatino, Uomini e Donne/ Esterna con Soraia e Lilli, ma…

Luca Salatino tra Soraia e Lilli

Con la decisione di Aurora Colombo di lasciare il percorso e dire addio a Uomini e Donne, Luca Salatino sta continuando a portare avanti il trono con Soraia e Lilli. Presenti sin dall’inizio del percorso del tronista romano, le due corteggiatrici hanno conquistato le attenzioni di Luca il quale, nonostante manchi poco alla scelta che potrebbe arrivare oggi nel corso della nuova registrazione di Uomini e Donne, continua ad avere tanti dubbi e a non fidarsi totalmente sia di Lilli che di Soraia.

Entrambe, tuttavia, hanno più volte ribadito di essere realmente interessate a lui. A tal proposito, in un’intervista rilasciata am lagazine ufficiale del programma di Maria De Filippi, Lilli ha dichiarato: “Lui ha scoperto tutti i lati di me, anche quelli negativi… e va bene così: i lati meno belli sono i primi che vanno accettati, se ci si riesce, per poi costruire una relazione. Cosa provo per Luca? Qualcosa che si avvicina molto all’amore. Non può essere ancora amore questo sentimento che sento perché secondo me ci si innamora davvero di una persona quando la si vive giorno per giorno”.

Luca Salatino, doppia esterna con Lilli e Soraia

Cosa accadrà, dunque, nella nuova puntata di Uomini e Donne tra Luca Salatino, Lilli e Soraia? Come svelano le anticipazioni della registrazione pubblicate dalla pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” di Lorenzo Pugnaloni, Luca continua ad uscire sia con Soraia e Lilli per poter cancellare ogni dubbio e fare una scelta senza rimpianti.

In particolare, nel nuovo appuntamento con il dating show di canale 5, Luca ha scelto di uscire sia con Soraia che con Lilli. Con quest’ultima c’è stato anche un bacio: come reagirà Soraia?

