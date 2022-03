LUCA SALATINO, UOMINI E DONNE/ Niente bacio con Soraia: “Più importante…”

Luca Salatino e la scoperta su Lilli

Luca Salatino, al centro dello studio, nella puntata di Uomini e Donne del 29 marzo, chiede spiegazioni a Lilli sulle sue ambizioni professionali. Il tronista racconta di aver trovato la sua iscrizione ad un’agenzia e chiede spiegazioni alla tronista. Lilli inizialmente racconta che si tratta di una cosa risalente a otto anni fa nata su iniziativa della madre che sognava per lei un futuro da modella. Poi spiega che la foto e l’iscrizione scoperta da Luca fa riferimento all’iscrizione presso un’agenzia per fare delle comparse.

Daniela piange per Davide, Uomini e Donne/ "Sto vivendo una cosa bella..."

“E’ un modo per guadagnare di più“, spiega la corteggiatrice. Maria De Filippi, poi, cambia argomento mandando in onda l’esterna fatta da Luca con Soraia che ha scelto di raccontarsi emozionando Luca il quale ha provato a baciarla senza essere contraccambiato. “Secondo me è molto più importante parlarsi che baciarsi“, spiega Soraia. “Con questa cosa hai acquistato centomila punti“, risponde il tronista che dimostra di apprezzare il parziale rifiuto di Soraia.

MATTEO RANIERI, UOMINI E DONNE/ Bacio passionale con Valeria: "Non mi fa sentire..."

Luca Salatino, esterna con sorpresa con Soraia Ceruti a Uomini e Donne

Battuta d’arresto per il trono di Luca Salatino che potrebbe far compagnia al pubblico di Uomini e Donne ancora per diverse settimane contrariamente a Matteo Ranieri, prossimo alla scelta. Sin dalla prima esterna, Luca non ha nascosto di avere nelle ragazze il suo punto debole. Per le sue corteggiatrici ha mostrato subito una forte attrazione fisica. Tra queste, con Soraia Cerusti, dalla prima esterna, l’attrazione è stata evidente e, nel corso dell’ultima esterna fatta insieme, Luca ha provato ad andare oltre.

Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 29 marzo: Matteo spiazza Valeria

Come svelano le anticipazioni pubblicate dalla pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover”, nella nuova puntata, Maria De Filippi chiamerà al centro dello studio proprio Luca che ha portato in esterna Soraia. L’appuntamento, però, non si sarebbe concluso come si aspettava il tronista.

Soraia Ceruti non bacia Luca Salatino a Uomini e Donne

Luca Salatino, in esterna con Soraia Ceruti, ha provato a baciare la corteggiatrice che, però, come svelano le anticipazioni, non ha ricambiato. Nessun bacio, dunque, tra il tronista e Soraia che, nel corso della puntata in onda oggi, saranno i protagonisti di un confronto. Diversamente da Soraia, Lilli ha invece scelto di baciare Luca e, in un’intervista rilasciata al magazine ufficiale del dating show di canale 5, ha parlato così del tronista:

“Con Luca ho capito che ne vale la pena, quindi non ho paura di innamorarmi. Ho voglia che accada. Questo perché percepisco qualcosa da parte di Luca. Quando lo vedo sento che il mio cuore batte forte, così come il suo […] Non so come definire ciò che provo. Non è amore, ma sicuramente sto iniziando a provare qualcosa di forte”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA