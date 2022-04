Luca Salatino, Uomini e Donne/ Tra Lilli e Soraia esce con Aurora e scatena…

Luca Salatino torna al centro dello studio nella nuova puntata di Uomini e donne. Nessun annuncio sulla scelta da parte del tronista che appare ancora in alto mare. Oltre a Lilli e Soraia, infatti, ha cominciato a portare in esterna anche Aurora, una ragazza che lo ha colpito immediatamente per la bellezza e che, pare, aver fatto colpo su Luca che ha ammesso di provare più attrazione per lei che per Lilli e Soraia scatenando la reazione di quest’ultime. Cosa accadrà, dunque, nel corso del nuovo appuntamento con il dating show di canale 5?

Uomini e Donne/ Anticipazioni registrazione 8 aprile: colpo di fulmine per Riccardo? Scelta Luca Salatino?

Come fanno sapere le anticipazioni della registrazione pubblicate dalla pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” di Lorenzo Pugnaloni, Luca ha deciso di portare in esterna nuovamente Aurora lasciando momentaneamente in panchina sia Lilli che Soraia. Come reagiranno quest’ultime? E cosa sarà accaduto in esterna?

Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 8 aprile: Luca ancora in esterna con Aurora

Le parole di Aurora su Luca Salatino

Pur essendo arrivata in trasmissione da poco tempo, Aurora ha le idee chiare su ciò che vuole. In un’intervista rilasciata ai microfoni di Uomini e Donne Magazine, infatti, ha ammesso di voler conquistare il cuore di Luca Salatino. “La sua simpatia e la semplicità nell’esprimere i concetti. Queste due caratteristiche mi hanno fatto subito pensare che sia una persona in grado di metterti a proprio agio. E così è stato con me. Io e Luca siamo stati subito inaspettatamente in sintonia”, ha spiegato Aurora.

Nonostante la presenza di Lilli e Soraia, Aurora è pronta a sfidarle per uscire dallo studio di Uomini e Donne con Luca: “L’unica arma che userò per conquistarlo a trecentosessanta gradi, quindi, sarà essere semplicemente me stessa”. Ci riuscirà?

