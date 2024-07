Chi è Luca Simoncelli, marito della schermitrice Arianna Errigo

La schermitrice Arianna Errigo, insieme a Gianmarco Tamberi, è stata scelta come portabandiera per l’Italia insieme alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi 2024. In questa nuova avventura sportiva, Arianna non sarà però da sola, visto che verrà supportata dal marito Luca Simoncelli che, d’altronde, ben conosce l’emozione di una gara, essendo un ex fiorettista, poi diventato suo allenatore.

E infatti la storia d’amore tra Arianna Errigo e suo marito Luca Simoncelli, classe 1985, è nato proprio sulla pedana da combattimento, ma non è stato un vero e proprio colpo di fulmine. I due hanno inizialmente creato un rapporto di amicizia che, col tempo, si è trasformato in amore. Un sentimento a tal punto forte da portare la schermitrice a trasferirsi a Frascati per stare con lui. La coppia è poi convolata a nozze nel 2019 con una cerimonia molto romantica nel castello di Santa Severa a Santa Marinella.

Arianna Errigo e Luca Simoncelli genitori di due gemelli, Stefano e Miria

Oggi Arianna Errigo e suo marito Luca Simoncelli sono anche genitori di due bambini, una coppia di gemelli che porta i nomi di Stefano e Miria. I bimbi hanno soltanto un anno ma sono costantemente presenti nella vita della sportiva, che un anno fa annunciava insieme al marito: “Il 2023 ci regalerà una grande gioia! Tra poco saremo in quattro e non vediamo l’ora. La cicogna avrà un bel da fare…e anche noi”.

Di recente, pronta ad esordire alle Olimpiadi di Parigi, Arianna Errigo, ai microfoni dell’Ansa, ha dichiarato: “Arrivo a Parigi da portabandiera ed è una soddisfazione unica, personale e magica, e poi sarà la prima da mamma dei miei due meravigliosi gemelli. Il percorso non è stato facile, e quindi non era scontato esserci”.