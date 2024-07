Luca Simoncelli, marito Arianna Errigo/ La schermitrice: “Ecco com’è nata la nostra storia d’amore”

Luca Simoncelli, ecco chi è il “marito allenatore” di Arianna Errigo: una storia nata da un’amicizia

C’è l’ex fiorettista Luca Simoncelli nella vita sentimentale di Arianna Errigo, campionessa ed eccellenza azzurra nel mondo della scherma e dello sport. I due sono uniti da un amore sconfinato e dalla passione comune per il fioretto, con lui che da anni è il suo allenatore. Dopo aver concluso la sua carriera, Luca ha deciso di intraprendere la carriera di trainer, un incarico che ha brillantemente ricoperto al fianco del suo grande amore Arianna.

Stando a quanto raccontato sul marito di Arianna Errigo, il loro amore è frutto di una vecchia amicizia iniziata in pedana. Un sentimento così grande che ha spinto lei a trasferirsi a Frascati, il posto che ora descrive come il suo regno. A Frascati può allenarsi in strutture adeguate, ma soprattutto stare al fianco del marito Luca Simoncelli. I due sono diventati marito e moglie nel 2019, poco prima dei Mondiali di Budapest, con una splendida cerimonia celebrata nel castello di Santa Severa, a Santa Marinella.

Arianna Errigo racconta l’amore per suo marito: “Ci incontrammo a quindici anni, ma…”

“La nostra storia d’amore è nata tra le pedane. Ci siamo incontrati la prima quando io avevo quindici anni, ma in realtà non ci ‘seguivamo’ molto: io ero da una parte e lui dall’altra”, racconta la Errigo in una intervista. “Passavano gli anni e ci vedevamo solo nei ritiri della Nazionale o durante le gare ma anche lì non accade nulla. Poi tra di noi è nata un’amicizia, ci divertivamo e c’era sintonia. La cosa è cambiata del tutto quando da Monza io mi sono trasferita dove vive lui”, conferma Arianna.

A quel punto, infatti, la frequentazione è diventata più assidua, i contatti erano pressoché quotidiani in palestra tra allenamenti lunghissimi e uscite dopo le sedute di training. “E da lì più tempo passavamo più ne volevamo”, le parole della schermitrice Il filo rosso. Il resto, almeno per quanto riguarda il loro amore, è storia. Con la nascita, nel 2023, della coppia di gemelli Stefano e Miria, i due piccoli grandi gioielli di famiglia.











