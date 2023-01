Luca Urso, marito di Alessandra Tripoli/ La carriera nel ballo e il figlio Liam

Luca Urso: chi è il marito di Alessandra Tripoli e la loro storia d’amore

A Ballando con le stelle Alessandra Tripoli, oggi ospite di Oggi è un altro giorno, è una delle veterane del programma, una delle insegnanti simbolo del dance show di Rai1. E proprio nel programma ha modo di collaborare con una persona speciale: Luca Urso, suo marito. Si tratta infatti di un ballerino, coreografo ed insegnante di danza, al pari della Tripoli, e condivide con lei il palco e l’esperienza nella trasmissione condotta da Milly Carlucci. Urso, in particolare, nella scorsa edizione è stato partner di ballo di Marta Flavi nell’ultima fase della gara, in sostituzione del collega Simone Arena.

La coppia condivide dunque la grande passione per la danza, portandola anche sul palco e sul piccolo schermo. Oltre ai successi televisivi, Alessandra Tripoli e Luca Urso condividono anche una romantica storia d’amore vissuta lontana dalle telecamere. Sono poche le informazioni a disposizione sul loro conto, essendo piuttosto riservati quando si parla della loro sfera privata. Sappiamo però che i due ballerini e insegnanti di danza sono genitori di uno splendido bambino di nome Liam, che pochi giorni fa ha compiuto 2 anni.

Luca Urso e Alessandra Tripoli: la nascita del figlio Liam

Era il 2021 quando Alessandra Tripoli diede alla luce il piccolo Liam, frutto dell’amore con Luca Urso. L’insegnante di danza di Ballando con le stelle ne aveva dato annuncio attraverso un tenero post condiviso su Instagram: “Senza papà è stato difficile, a tratti impossibile e nel momento in cui ti ho stretto tra le mie braccia da sola, crudele… ma stai bene e riempirai i nostri cuori per il resto della vita e questo è quello che conta! Non pensavo si potesse amare tanto ne di riconoscerti senza averti mai visto, sei sempre stato tu… la ragione della mia esistenza. Presto vi farò conoscere Liam“.

Lo scorso 12 gennaio, in occasione del secondo compleanno del piccolo, i genitori hanno condiviso su Instagram gli scatti più emozionanti dei festeggiamenti, oltre a un messaggio: “Sei cresciuto così in fretta piccolino mio, sei la nostra gioia più grande e ti amiamo immensamente! Ieri ti sei divertito tantissimo insieme a tutta la famiglia e a tanti amici“.

