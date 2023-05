Luca Vetrone, incidente imbarazzante all’Isola dei Famosi/ “Se l’è fatta addosso?”

Luca Vetrone fa la pipì durante il girarrosto? Web ne è convinto

Luca Vetrone e Pamela Camassa hanno affrontato la temuta prova del girarrosto all’Isola dei Famosi 2023, ed entrambi sono diventati i leader della settimana. I due naufraghi hanno svolto molto bene il test, ma qualcosa per il personal trainer sembra andato storto. Proprio lui è stato protagonista di un piccolo incidente imbarazzante, divenuto virale sul web.

Paolo Noise, confessa "ho dissenteria, da circa 8 giorni sono l'uomo seppia!"/ Ilary imbarazzata

Durante la prova, mentre Luca Vetrone era intento a girare si nota del liquido fuoriuscire dai suoi pantaloncini: “Oddio ma ho visto solo io che lui ha appena fatto plim plim?”. “Ragazzi ma come mai gocciolano i pantaloncini?”. “Il finto Onestini se l’è fatta addosso“ sono solo alcuni dei commenti del web che non si è lasciato sfuggire il dettaglio. Ad alimentare le convinzioni degli utenti anche un post divertente dal profilo ufficiale dell’Isola dei Famosi che recita: “Quando scappa, scappa”. Insomma, rimane il dubbio sul fatto che il giovane influencer possa essersi bagnato i pantaloncini nell’oceano, oppure abbia effettivamente fatto “plim plim”.

Helena Prestes all'Isola dei Famosi: "Come sta Silvio Berlusconi?"/ Ilary Blasi spiazzata

Luca Vetrone lite con Helena e Gianmaria Sainato: “sembri un pagliaccio”

Luca Vetrone è stato protagonista di una lite piuttosto accesa con Helena Prestes e Gianmaria Sainato, durante un’escursione alla quale hanno partecipato insieme. Il personal trainer ha inveito contro la naufraga che ha risposto irritata: “Che problema hai con me? Io ti ho detto che mi ha dato fastidio quell’atteggiamento, punto!” “Ma quale atteggiamento? Sei tu che sei poco uomo e non sei tornato. Io ti ho aspettato quindici minuti! Dovevo tornare perché mi facevano male le mani”.

Isola dei Famosi 2023, 4A PUNTATA/ Diretta e eliminati: Noise e Mazzoli nominati

Luca Vetrone si è poi scagliato contro Gianmaria Sainato, rimasto in disparte durante la discussione: “Ma tu volevi pescare o no? Allora parla, diglielo! Non gliel’hai detto, sta dando la colpa a me! Ti svegli o no?”. Arriva immediata la replica del naufrago: “Ti vuoi stare calmo un attimo? Sembri un pagliaccio, ma sei impazzito? È inutile che te la prendi con me, è lei che ti sta attaccando!”. Gli animi si sono poi placati fortunatamente.











© RIPRODUZIONE RISERVATA