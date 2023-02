Luca Vezil, ex fidanzato Valentina Ferragni/ “Pensavo che fosse l’amore perfetto”

Luca Vezil, ex fidanzato di Valentina Ferragni, debutta alla conduzione di un dating show, denominato “Are You The One? Italia” e in onda su Paramount+, nel quale dieci ragazzi e dieci ragazze, scelti da un pool di esperti, dovranno rintracciare il vero amore, formando il ‘match’ perfetto e cercando di vincere un montepremi da 200mila euro. Il presentatore, ai microfoni de “Il Tempo”, ha rivelato le sue sensazioni prima dell’esordio: “Sono molto autocritico e cerco sempre di prepararmi adeguatamente. Per me è stato un salto nel buio, avevo timore anche del mio accento forse un po’ troppo genovese. Ma poi è andata”.

Valentina Ferragni ha un nuovo fidanzato?/ Mazzo di rose da uno spasimante misterioso

In amore “sono un ragazzo un po’ all’antica. Ci vado cauto”, mentre i suoi “match perfetti” sono i suoi genitori e suo fratello (“Sono meravigliosi”). Di Valentina Ferragni, Luca Vezil dice: “Anche in amore, con lei, avevo trovato la perfezione, poi purtroppo alcune situazioni della vita portano le persone a intraprendere strade diverse. Ma la fine della mia storia d’amore ha consolidato dei rapporti di amicizia”. E, in tal senso, ha rivelato di avere inviato un sms all’ex cognata Chiara Ferragni dopo il Festival di Sanremo 2023: “Quando l’ho vista la prima sera a Sanremo le ho mandato un messaggio. L’ho trovata molto brava. È andata dritta senza impappinarsi. Ha fatto un discorso molto bello, è stata lei com’è normalmente, decisa. Mi ha veramente sorpreso”.

Valentina Ferragni svela perchè ha lasciato Luca Vezil/ "C'erano troppi bassi"

LUCA VEZIL: “SOGNO DI CONDURRE UN PROGRAMMA SUI VIAGGI”

Sempre sulle colonne de “Il Tempo”, Luca Vezil ha confidato che un lustro fa non avrebbe mai creduto di poter diventare un conduttore: “Mi godo il momento cercando di farmi trovare pronto. In questo mondo bisogna cogliere le opportunità. Quando è finita la mia storia con Valentina Ferragni, si sono interrotti i nostri progetti comuni. Fino a 7 mesi fa non avrei mai considerato la televisione. Adesso, se mi proponessero una seconda stagione la farei. Tra i miei sogni c’è quello di condurre in modo leggero un programma sui viaggi, una delle mie passioni”.

Luca Vezil, la verità sull'addio a Valentina Ferragni/ "Sono stato lasciato e..."

Qualora la carriera dell’ex di Valentina Ferragni nel mondo dello spettacolo non decollasse, c’è sempre l’opzione b: fare l’igienista dentale. “Ho una laurea, che è stata caldeggiata fortemente dai miei genitori, ma che non ho mai sfruttato nella vita – ha ammesso Luca Vezil –. Quando ancora studiavo, mi sono trasferito a Milano e sono iniziate ad arrivare occasioni nel mondo dei social. Ma è stata una grande soddisfazione riuscire a laurearmi”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA