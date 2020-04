Luca Zocchi, marito Fernanda Lessa, vs Angela Merkel/ “Me*da di dittatrice tedesca”

Presa di posizione netta da parte di Luca Zocchi, il marito di Fernanda Lessa. Parlando dell’epidemia da coronavirus, ed in particolare, della crisi economica a cui l’Unione Europea non sembra interessata a trovare un rimedio comune, ha pubblicato un lungo post di tale Andrea Stefani. Questi ha attaccato senza mezzi termini la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, colpevole, a suo modo di vedere, di essere tornata sui suoi passi, in soccorso dell’Italia, capendo il rischio reale che l’Ue andasse in frantumi. “Diciamo basta! – conclude Stefani – Saremo vicini ai paesi che si sono dimostrati empatici e di aiuto agli altri, con tutto il rispetto, possono andare a ca*are”. Parole che, come detto sopra, sono particolarmente piaciute a Zocchi, che rilanciando il post ha a sua volta commentato: “Sante parole e sinceramente, cosa può succedere ora come ora? Nulla. Non possono farci nulla se usciamo. Si alza l’inflazione? Che venga a chiederci i soldi quella me*da di dittatrice tedesca. Cosa può fare? Bombardarci? Legato solo a chi ci ha teso la mano e sicuramente non sono stati i grandi paesi europei”.

LUCA ZOCCHI VS UE E GERMANIA: NUMEROSI COMMENTI D’APPROVAZIONE

Il post di Zocchi ha ricevuto numerosi mi piace di approvazione e nel contempo sono stati diversi i follower che hanno commentato concordando con la sua presa di posizione. Un utente ha ad esempio scritto: “D’accordissimo”, mentre un altro ha postato le emoticon in segno di applauso. Un altro ancora, ha replicato con un lungo commento mettendo in guardia l’Italia da una possibile uscita dall’Ue: “La sola uscita dall’Europa non risolverebbe le nostre molteplici alleanze di interesse economico volte a coprire quelli che chiamano debiti, debiti creati da governi e popolazione divisa un po’ qua e un po’ in giro per il mondo”. Durante l’epidemia da coronavirus in corso sono cresciuti gli anti-europei, a cominciare dal leader della Lega, Matteo Salvini, che ha invitato l’Italia, una volta che il caos sarà passato, a rivedere la propria posizione.





© RIPRODUZIONE RISERVATA